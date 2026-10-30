La Selección Argentina ya tiene confirmados los estadios donde disputará sus dos amistosos de noviembre por la última fecha FIFA de 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay el viernes 13 en La Bombonera, mientras que el martes 17 jugará ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La confirmación de las sedes se conoció este viernes 30 de octubre y terminó de definir el escenario para los últimos compromisos internacionales del seleccionado durante este año. Los encuentros tendrán un significado especial porque serán los primeros de la Albiceleste sin Lionel Messi, después de la despedida del capitán ante Benín.

La Bombonera recibirá el clásico ante Uruguay

El primer compromiso será frente a Uruguay, el viernes 13 de noviembre, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera. Allí, Argentina disputará una nueva edición del clásico rioplatense, en uno de los escenarios que ya había sido considerado para recibir al seleccionado nacional.

El estadio de Boca Juniors volverá a recibir a la Selección para un encuentro internacional frente a un rival sudamericano. De esta manera, el Monumental no tendrá partidos amistosos del equipo nacional durante este cierre de año.

Argentina jugará ante Costa Rica en Córdoba

Cuatro días después del cruce ante Uruguay, el seleccionado argentino se trasladará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica. El encuentro está programado para el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes.

El escenario cordobés volverá a recibir al equipo de Scaloni, que ya disputó allí su último compromiso ante Bolivia durante una fecha FIFA anterior. En esta oportunidad, el seleccionado cerrará su calendario internacional de 2026 frente al conjunto centroamericano.

Los primeros amistosos sin Lionel Messi

Los dos encuentros marcarán el comienzo de una nueva etapa para la Selección Argentina después de la despedida de Lionel Messi. El histórico capitán cerró su ciclo con la camiseta albiceleste en el partido frente a Benín, por lo que Scaloni tendrá que afrontar estos compromisos sin su presencia.

La doble fecha también será una oportunidad para que el entrenador continúe evaluando alternativas y trabajando con el plantel de cara a los próximos desafíos internacionales. Por el momento, los horarios de los partidos y los detalles sobre la venta de entradas serán comunicados por la AFA en las próximas semanas.