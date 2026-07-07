La Selección Argentina superó 3-2 a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y ya conoce cómo seguirá su camino en la fase de eliminación directa. El equipo de Lionel Scaloni volverá a jugar el próximo sábado 11 de julio, desde las 22, en Kansas City, por los cuartos de final.

El rival de la Albiceleste saldrá del cruce entre Colombia y Suiza, que se enfrentarán este martes desde las 17. De ese partido surgirá el próximo obstáculo para Argentina, que sigue en carrera en busca de defender el título conseguido en Qatar 2022.

El triunfo ante Egipto, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, le permitió a la Selección meterse entre los ocho mejores del torneo. No fue un partido sencillo para el equipo argentino, que debió trabajar hasta el final para sostener la ventaja y asegurar su clasificación.

Con el pase ya consumado, el plantel argentino tendrá pocos días de recuperación antes de afrontar una nueva instancia decisiva. La agenda marca que Argentina deberá trasladarse nuevamente a Kansas City, ciudad donde ya disputó partidos durante este Mundial.

El cronograma de Argentina

Argentina jugará los cuartos de final el sábado 11 de julio, a las 22, en Kansas City. En caso de avanzar, quedará a un paso de una nueva final mundialista y continuará su recorrido en una Copa del Mundo que ya entró en su tramo más exigente.

Por ahora, la atención estará puesta en el duelo entre Colombia y Suiza. El ganador será el próximo rival de la Scaloneta en una instancia en la que ya no hay margen de error.