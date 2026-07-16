La Selección Argentina volvió a escribir una página dorada en su historia. Con la épica remontada por 2-1 frente a Inglaterra en Atlanta, el equipo de Lionel Scaloni se clasificó a la final del Mundial 2026 y tendrá la oportunidad de defender el título conseguido en Qatar 2022.

El próximo domingo 19 de julio, desde las 16, la Albiceleste enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con un objetivo claro: conquistar la cuarta Copa del Mundo y convertirse en el primer bicampeón mundial desde que Brasil logró el título en 1958 y 1962.

El camino hacia la final volvió a estar marcado por el carácter del equipo. Argentina inició el torneo con victorias sobre Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), resultados que le permitieron terminar como líder de su grupo.

A partir de los cruces eliminatorios, el conjunto de Scaloni mostró una vez más su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Superó a Cabo Verde en tiempo suplementario, protagonizó una remontada memorable frente a Egipto, eliminó a Suiza en cuartos de final y volvió a reaccionar ante Inglaterra para meterse entre los dos mejores del campeonato.

Con esta clasificación, Argentina alcanzará su séptima final mundialista, luego de las disputadas en Uruguay 1930, Argentina 1978, México 1986, Italia 1990, Brasil 2014 y Qatar 2022.

Hasta el momento, la Albiceleste conquistó tres Copas del Mundo: en 1978, con César Luis Menotti como entrenador; en 1986, con Diego Maradona como gran figura; y en 2022, cuando Lionel Messi levantó el trofeo en Qatar bajo la conducción de Lionel Scaloni.

Ahora tendrá una nueva oportunidad para seguir ampliando su legado. Enfrente estará una España que llega tras eliminar a Francia y que buscará su segundo título mundial.

Para la Selección Argentina será mucho más que una final: será la posibilidad de defender la corona, conquistar la cuarta estrella y seguir consolidando una de las etapas más exitosas de su historia.