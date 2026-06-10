Argentina cerró un partido impecable ante Islandia por 3 a 0, con las intervenciones de Valentín Barco en el primer tiempo y con el gol de penal de Messi y Thiago Almada en el complemento. El amistoso disputado en el estadio Jordan-Hare de Alabama fue última preparación antes de que el plantel de Lionel Scaloni inicie la defensa de la corona en el Mundial 2026.

Desarrollo del Primer Tiempo

Comenzó el amistoso con buen dinamismo dentro de la cancha para ambos equipos. Apenas el árbitro hizo el pitido inicial, a los 3 minutos de comenzar el encuentro, Albert Gudmundsson le enganchó a Agustín Giay en el vértice izquierdo del área y lanzó un centro a la carrera para Mikael Ellertsson, quien mandó la pelota por encima del travesaño.

Pero posteriormente, Valentín Barco abrió el marcador. Tras una serie de rebotes en el área, Barco sacó un tremendo remate a distancia con la cara externa del botín derecho que se metió contra uno de los palos de Elías Rafn Ólafsson.

Poco tiempo después, una pérdida de Islandia inició una rápida transición Albiceleste finalizada con un disparo del hijo del Cholo despejado por el arquero. El rebote le quedó a José López, pero la jugada no pasó a mayores.

En general, la Scaloneta maneja la pelota sin complicaciones en Alabama, aunque sin llegadas claras al arco. Recién se destacó un tiro libre desviado de Nico Paz. y por muy poco Simeone estuvo cerca del segundo gol.

A los 39 minutos de la primera mitad, Barco recibió cerca de la banda izquierda y puso un pase en profundidad para el desmarque hacia afuera de Simeone, que sacó un remate raso con el que no pudo superar al arquero rival.

Un minuto más tarde, Barco volvió a generar juego por el lado de su perfil natural, con una pelota filtrada que Paz agarró de volea, aunque su disparo impactó en el cuerpo de Olafsson, de buen achique de espacios.

Finalmente, a los 43 minutos, el mediocampista Isak Johannesson controló a algunos metros del área y probó suerte con un disparo bajo, que generó la primera intervención del arquero Gerónimo Rulli.

El gol de Barco con el que Argentina puso el 1 a 0 parcial ante Islandia: Foto: gentileza Juano Tesone.

Desarrollo del Segundo Tiempo

La segunda parte del encuentro entre Argentina e Islandia comenzó y desde el banco, el DT argentino hizo varios cambios en la formación.

Los cinco relevos fueron Enzo Fernández, Cuti Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez por Valentín Barco, Lisandro Martínez, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y José López.

Mientras tanto Messi empezó a moverse en el área chica para calentar las piernas y prepararse para entrar a jugar.

En la búsqueda del segundo gol, Giuliano Simeone pisó el área, mandó un centro a baja altura y Enzo Fernández se quedó sin ángulo para ensayar un remate posterior al control. A continuación, otra jugada de Lautaro Martínez, estuvo muy cerca de convertir pero no pudo empujar la pelota a la red.

Scaloni hizo otro doble cambio: Nicolás González por Nicolás Otamendi y Thiago Almada por Nico Paz.

A continuación, Hakon Arnar Haraldsson se combinó con Orri Óskarsson y sacudió un zurdazo que salió cerca del palo izquierdo de Rulli.

Después cerca de los 10 minutos del segundo tiempo, entró finalmente Messi para reemplazar a Simeone y Montiel entró por Agustín Giay.

En la primera pelota que tocó, Lionel Messi dejó mano a mano a Lautaro Martínez, quien sufrió una falta en el área y el árbitro sancionó penal.

Con el oficio que lo caracteriza, Messi convirtió el segundo gol para el equipo argentino. La definición fue para el lado izquierdo del arquero islandés.

Sin tener ningún sobresalto, la Selección venía ganando terreno y espacios, como así también, control de la pelota y un poder ofensivo imparable. De este modo, vino el tercer gol argentino de la mano de Thiago Almada de contraataque, con una corrida fulminante para la defensa del rival.

Almada aprovechó una sociedad entre Lionel Messi y Rodrigo De Paul para mandar un pase definitorio.

La Argentina redondeó una buena actuación, con un Messi que entró a la mitad del segundo tiempo con su magia intacta. Todos los jugadores terminaron sin inconvenientes un partido que le permitió a Scaloni observar a los jugadores, sobre todo a los que venian recuperándose de lesiones.

Formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Nico Paz, José Flaco López y Giuliano Simeone. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Elías Rafn Ólafsson; Logi Tómasson, Daníel Leó Grétarsson, Gudlaugur Victor Pálsson, Hákon Arnar Haraldsson, Ísak Bergmann Jóhannesson, Orri Steinn Óskarsson, Albert Gudmunsson, Andri Fannar Baldursson, Mikael Egill Ellertsson y Hordur Björgvin Magnússon. DT: Arnar Gunnlaugsson.

El Estadio Jordan-Hare, con capacidad de casi 90 mil espectadores, sufre las inclemencias del tiempo en la jornada de este martes, sin embargo, pese a la lluvia, el amistoso se mantiene en el horario indicado. El encuentro entre argentinos e islandeses no corre peligro de suspensión por el momento.



La Previa

Lionel Scaloni ya definió los 11 que entrarán a la cancha en los próximos minutos iniciales, con lo cual, Messi no será titular desde el arranque.

El capitán argentino, que venía siendo administrado por el cuerpo técnico para no correr riesgos físicos, quedó fuera del once inicial en una formación alternativa que le permitirá a Lionel Scaloni observar variantes antes del debut mundialista.

La AFA informó que el partido será arbitrado por Rosendo Mendoza, acompañado por Cory Richardson y Kali Smith, mientras que Ricardo Fierro será el cuarto árbitro. En el VAR estará Lukasz Szpala y como AVAR, Chris Penso.