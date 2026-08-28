La Selección argentina de básquetbol dio un paso clave rumbo al Mundial 2027 de Qatar. El equipo dirigido por Pablo Prigioni venció 89-75 a Puerto Rico en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y quedó con un récord de seis triunfos y una derrota en las Eliminatorias FIBA.

El triunfo le permitió a Argentina mantenerse en una posición de privilegio dentro del Grupo F y acercarse al objetivo de regresar a una Copa del Mundo, después de haber quedado afuera de la edición de 2023 disputada en Filipinas.

Deck fue la figura

Gabriel Deck tuvo una actuación determinante y fue el máximo anotador argentino. El santiagueño terminó el partido con 23 puntos, producto de 8 aciertos sobre 13 lanzamientos de campo, además de seis rebotes.

También tuvieron una participación destacada Leandro Bolmaro, con 19 puntos; Facundo Campazzo, que aportó 13 unidades y 10 asistencias; y Nicolás Laprovittola, con 12 tantos.

Entre los cuatro jugadores concentraron el 75% de los puntos del conjunto argentino.

El entrenador Pablo Prigioni destacó especialmente el rendimiento defensivo del equipo y valoró la intensidad con la que sus dirigidos enfrentaron a Puerto Rico. La Selección provocó 18 pérdidas de pelota del rival y mostró una de sus principales fortalezas en ese aspecto del juego.

Qué necesita Argentina para clasificarse

La segunda fase de las Eliminatorias de América está conformada por dos grupos de seis selecciones. Argentina integra el Grupo F junto con Canadá, Uruguay, Puerto Rico, Bahamas y Panamá.

Los tres primeros equipos de cada grupo obtendrán la clasificación directa al Mundial 2027. Además, habrá una séptima plaza disponible para el mejor cuarto entre las dos zonas.

Por eso, el triunfo ante Puerto Rico fue importante: Argentina quedó con seis victorias y apenas una derrota y mantiene una posición muy favorable cuando todavía quedan partidos por disputar.

Todos los resultados obtenidos en la primera ronda se arrastran a esta segunda etapa, por lo que cada encuentro puede ser determinante para definir las posiciones finales.

Ahora viene Canadá

Después de la victoria ante Puerto Rico, la delegación argentina regresó a Buenos Aires y posteriormente viajará a Canadá para afrontar su próximo compromiso.

El partido será el lunes 31 de agosto, a las 20.10, ante el seleccionado canadiense, uno de los rivales más fuertes del grupo. El encuentro será televisado por TyC Sports y DSports.

Argentina buscará conseguir otro resultado positivo que le permita consolidar su posición y quedar todavía más cerca de asegurar uno de los boletos disponibles para el Mundial de Qatar 2027.