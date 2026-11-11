"Argentina, levántate y camina": el fuerte mensaje de León XIV en Luján

El Papa pronunció esa frase durante su homilía en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde convocó a los argentinos a construir un futuro basado en el amor, la reconciliación y la solidaridad. También propuso cuatro pasos para renovar la vida comunitaria y pidió a la Virgen que acompañe al pueblo argentino.

«Argentina, levántate y camina». Con esa frase, el papa León XIV dirigió uno de los mensajes más contundentes de su última misa en el país. Durante la celebración en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el Pontífice convocó a los argentinos a transformar la fe en acciones concretas, recuperar la esperanza y construir una sociedad en la que el amor y la caridad tengan un lugar central.

El llamado llegó en el tramo final de una homilía atravesada por la figura de María al pie de la cruz y por una reflexión sobre los desafíos que enfrenta la sociedad. A partir de las lecturas bíblicas, León XIV planteó un camino de cuatro pasos: reconciliación, iluminación mediante la Palabra de Dios, comunión y envío a la misión.

Antes de llegar a esa exhortación, el Papa reconoció las dificultades que atraviesan muchas personas y familias. Mencionó las enfermedades, la pobreza, la falta de trabajo, la discriminación y las rupturas familiares como algunas de las situaciones que generan sufrimiento. Frente a ese escenario, invitó a no perder la esperanza y a buscar en la fe una oportunidad para reconstruir los vínculos.

«Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra», sostuvo.

En ese sentido, explicó que el primer paso consiste en reconocer las propias faltas, pedir perdón y abrir procesos de reconciliación. Para el Pontífice, ese ejercicio resulta necesario tanto en el ámbito personal como en la vida colectiva, con el objetivo de recuperar la paz, la esperanza y la caridad.

El segundo paso estuvo relacionado con la Palabra de Dios como guía frente a la incertidumbre. León XIV recordó el episodio de los discípulos de Emaús, que caminaban desalentados hasta que Jesús resucitado se acercó y les explicó las Escrituras. «La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino», afirmó.

Luego puso el acento en la comunión y en la necesidad de construir una comunidad abierta a todos, especialmente a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. En ese punto, mencionó a los pobres, los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, y remarcó que la fe debe expresarse mediante la capacidad de compartir.

"La comunión con Cristo nos impulsa a formar parte activa de una comunidad, a compartir gratuitamente los dones recibidos, a ofrecer lo poco que tengamos para el bien de muchos", expresó.

Para explicar cómo se manifiesta esa solidaridad, el Papa recurrió a ejemplos de la vida cotidiana: el padre que madruga para llevar el pan a su casa, la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las noches de hospital y el amigo que comparte su tiempo con quien lo necesita. Según señaló, no hacen falta grandes acciones para vivir la caridad, sino permanecer junto a quienes necesitan ayuda.

"Ama y haz lo que quieras", el llamado a vivir desde la caridad

El cuarto paso planteado por León XIV fue el envío a la misión, que se concreta al finalizar cada celebración eucarística. Desde allí, convocó a los fieles a anunciar el Evangelio no solamente con palabras, sino también mediante obras de bien.

"Vayan y anuncien, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien», expresó antes de pronunciar la frase dirigida directamente al país: "Argentina, levántate y camina".

A continuación, retomó una enseñanza de San Agustín para profundizar el sentido de ese mensaje: "Ama y haz lo que quieras". El Papa explicó que las acciones deben estar guiadas por la caridad, tanto al hablar como al corregir o perdonar. "Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor", sostuvo.

La homilía también estuvo marcada por la devoción a la Virgen de Luján. León XIV recordó que su pontificado comenzó un 8 de mayo, día de la fiesta de la Patrona de Argentina, y manifestó su deseo de cobijarse bajo su manto, como lo hacen millones de fieles que llegan hasta su santuario.

En el cierre, le pidió que guíe su misión apostólica y acompañe al pueblo argentino en su peregrinar. "Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad", expresó.

Finalmente, encomendó a la Virgen el camino de reconciliación, comunión y misión que había propuesto durante la celebración. Así, el mensaje de León XIV en su última misa en Argentina quedó sintetizado en una convocatoria a ponerse de pie frente a las dificultades, recuperar la esperanza y hacer del amor una guía para la vida individual y colectiva.