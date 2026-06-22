La Selección Argentina ya está lista para afrontar uno de los compromisos más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni arribó al Dallas Stadium poco más de una hora antes del inicio del encuentro frente a Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J.

Luego de un debut exitoso con victoria sobre Argelia, la Albiceleste buscará sumar nuevamente de a tres para quedar muy cerca de asegurar su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Con Lionel Messi como capitán y principal referencia futbolística, el conjunto nacional llega con confianza y la intención de ratificar las buenas sensaciones que dejó en su primera presentación.

Scaloni confirmó el equipo

Horas antes del partido, Lionel Scaloni despejó las últimas dudas y confirmó la formación titular que enfrentará al seleccionado austríaco. El entrenador mantendrá la base del equipo que se impuso en el debut y realizará una sola modificación respecto del encuentro ante Argelia.

Argentina saldrá al campo de juego con Emiliano “Dibu” Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada en el mediocampo; mientras que Lionel Messi y Lautaro Martínez conformarán la dupla ofensiva.

Un partido que puede acercar la clasificación

La Albiceleste intentará aprovechar el impulso generado por la goleada en la primera fecha para dar otro paso firme en el certamen. Enfrente tendrá a una Austria que también comenzó el torneo con una victoria y que buscará quedarse con el liderazgo del grupo.

Con una nueva victoria, Argentina quedará en una posición inmejorable para avanzar a la siguiente instancia y seguir alimentando el sueño de volver a pelear por el título mundial.

La expectativa es máxima y millones de argentinos estarán atentos a un partido que puede marcar el rumbo de la Selección en la Copa del Mundo 2026.