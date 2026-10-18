La Selección Argentina senior masculina de hockey sobre patines llegó este domingo 18 de octubre al estadio COP Arena del Parque Olímpico de Luque, Paraguay, donde disputará la gran final de los World Skate Games 2026 frente a Francia. El equipo dirigido por José Luis Páez arribó al escenario de la definición con la ilusión de conquistar su séptimo título mundial y cerrar el torneo con una nueva consagración.

Con la cobertura especial de GRUPO HUARPE y el enviado especial Maximiliano Maldonado desde Paraguay, la Albiceleste se prepara para el encuentro decisivo, que comenzará a las 19 y marcará también la despedida de Páez como entrenador del seleccionado nacional.

Argentina llega a la final después de superar una semifinal cargada de emoción frente a España. Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, el conjunto nacional se impuso 4-3 en la definición por penales, con una destacada actuación del arquero Constantino Acevedo.

Argentina busca revancha ante Francia y su séptimo título mundial

La final tendrá un condimento especial, ya que Francia fue el único seleccionado que logró vencer a Argentina durante la fase de grupos, cuando se impuso por 2-1. Ahora, ambos equipos volverán a encontrarse, pero esta vez con el título mundial en juego.

El conjunto francés llega a esta instancia por primera vez en su historia y buscará su primera consagración. Del otro lado, Argentina intentará aprovechar su experiencia internacional para sumar una nueva estrella.

Además, el encuentro tendrá una carga emotiva para José Luis Páez, quien dirigirá su último partido al frente de la Selección Argentina.

Con todo preparado en Asunción, la Albiceleste está a un paso de escribir una nueva página en la historia del hockey sobre patines.