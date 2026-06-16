La Selección Argentina ya arribó al GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City y quedó lista para afrontar el primer desafío de su camino en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará esta noche a Argelia con el objetivo de comenzar con una victoria la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

La llegada del plantel al estadio fue seguida de cerca por miles de hinchas que desde temprano colmaron los alrededores del escenario deportivo. Como ocurrió en los días previos, el celeste y blanco dominó las calles de Kansas City y acompañó cada movimiento de la delegación argentina.

La expectativa es enorme. No solo por el estreno de la campeona del mundo, sino también porque Lionel Messi volverá a ser protagonista de una cita histórica. El capitán disputará su sexto Mundial, una marca inédita que lo convierte en el primer futbolista en alcanzar esa cifra en la máxima competencia del fútbol.

Mientras tanto, en las tribunas se espera una amplia mayoría de simpatizantes argentinos. Miles de fanáticos viajaron desde distintos puntos de Estados Unidos y también desde Argentina para acompañar al equipo en este primer paso mundialista. El clima que se vive en Kansas City es el de una verdadera fiesta albiceleste.

En lo futbolístico, Scaloni apostará por la base del equipo campeón del mundo, con algunas variantes respecto a Qatar. Lionel Messi será la referencia ofensiva junto a Lautaro Martínez, mientras que jugadores como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Cristian Romero volverán a tener un papel central en la estructura del seleccionado.

Argelia aparece como un rival exigente, con buenos antecedentes recientes y la ilusión de dar la sorpresa. Sin embargo, Argentina llega con el peso de su historia, la jerarquía de sus figuras y la confianza que le otorgó la conquista de la última Copa del Mundo.

Todo está listo. La Scaloneta ya está en el estadio, los hinchas ocupan sus lugares y el Mundial vuelve a poner a la Selección Argentina en escena. La defensa de la corona comienza esta noche en Kansas City.