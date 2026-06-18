La victoria por 3-0 de la Selección Argentina frente a Argelia en el debut del Mundial 2026 no solo representó un comienzo exitoso para el equipo campeón del mundo, sino que además quedó registrada como el segundo mejor estreno de la Albiceleste en la historia de las Copas del Mundo.

El resultado igualó una marca que solo había sido superada por el 4-0 conseguido ante Grecia en el Mundial de Estados Unidos 1994. De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni inició su camino mundialista con una de las victorias más amplias logradas por Argentina en una presentación inaugural.

El encuentro también dejó un paralelismo con aquel debut de hace 32 años. En ambos casos, un mismo futbolista fue el encargado de marcar los tres goles del triunfo. Esta vez el protagonista fue Lionel Messi, mientras que en 1994 el autor del triplete había sido Gabriel Batistuta.

Aquel partido disputado en Boston el 21 de junio de 1994 también tuvo como protagonista a Diego Armando Maradona, quien convirtió el cuarto tanto argentino tras una destacada jugada colectiva junto a Fernando Redondo y Claudio Caniggia.

Sin embargo, aquella Copa del Mundo tomó un rumbo diferente para la Selección Argentina. Luego del encuentro frente a Nigeria, Maradona fue suspendido tras un control antidopaje positivo. El equipo finalizó tercero en el Grupo D y posteriormente quedó eliminado en los octavos de final ante Rumania.

Las goleadas en debuts mundialistas no fueron una constante en la historia argentina. A lo largo de sus participaciones, la Selección comenzó con victorias en los Mundiales de 1930, 1962, 1966, 1978, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010 y 2014, aunque sin alcanzar diferencias tan amplias como las registradas en 1994 y 2026.

Los antecedentes más cercanos habían sido menos favorables. En Rusia 2018, Argentina empató 1-1 con Islandia, mientras que en Qatar 2022 cayó por 2-1 frente a Arabia Saudita en uno de los resultados más sorpresivos de la historia reciente de los Mundiales.

Además del triunfo, la noche dejó nuevos registros para Messi. El capitán alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, igualó la marca de Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales y llegó a los 200 partidos con la camiseta de la Selección Argentina.