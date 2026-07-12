Argentina Metals realizó su presentación formal en la Bolsa de Comercio de Mendoza, en un encuentro donde la compañía expuso su estrategia de crecimiento en la provincia y el modelo de negocio que planea desarrollar en uno de los distritos mineros con mayor movimiento exploratorio del país.

La presentación se produjo pocos días después de su incorporación a la TSX Venture Exchange, un paso que la compañía considera el comienzo de una nueva etapa en su estrategia de expansión y no el fin de un proceso.

En poco más de un año, Argentina Metals logró consolidar una de las carteras exploratorias privadas más extensas dentro de Mendoza, con foco en Malargüe y fuerte exposición a sectores vinculados al corredor cuprífero occidental de la provincia y áreas comprendidas dentro del Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).

El desembarco comenzó en noviembre de 2025 con la compra de Las Estrellas, Zascar, Vecindario y La Herradura. La expansión continuó en enero de 2026 con la adquisición del Mendoza Portfolio de Mirasol Resources, que incorporó 14 nuevas propiedades, varias de ellas con Declaración de Impacto Ambiental aprobada dentro de MDMO I. A esa expansión se sumaron luego El Salado, La Quimera, Angellica, Roma, Veneto y Belluno.

La cartera actual de la compañía incluye 24 propiedades que representan unas 146.000 hectáreas de alto interés geológico. Dentro de ese conjunto, Las Estrellas es el proyecto técnicamente más avanzado, con trabajos de geoquímica, muestreo superficial, magnetometría terrestre y generación de objetivos estructurales ya reportados. La cercanía con El Perdido, el proyecto de Kobrea Exploraciones donde actualmente se desarrolla perforación profunda, posiciona a esa área como uno de los sectores de mayor interés exploratorio dentro de MDMO I.

El modelo de operación de Argentina Metals sigue la lógica de una junior de exploración clásica: tomar posiciones tempranas, avanzar con exploración sistemática, generar información geológica, perforar y construir valor sobre la base de un descubrimiento. La compañía se plantea avanzar hasta donde las grandes empresas lo permitan, sin necesidad de operar necesariamente como un operador final. El objetivo puede ser llegar a etapas avanzadas de definición de recursos o abrir la puerta a la entrada de una major que quiera tomar control del activo.

La estructura de adquisición de propiedades se construyó sobre un esquema de participación accionaria, evitando estructuras más tradicionales basadas en regalías o pagos escalonados por hitos. La intención es alinear intereses y permitir que el capital se asigne en función de la geología y no de compromisos contractuales que puedan condicionar la exploración.

La elección de Mendoza como plataforma de crecimiento responde al marco institucional que la provincia viene construyendo para acompañar proyectos en etapa temprana, un factor determinante para compañías que dependen de capital de riesgo. La provincia ofrece un marco que reduce la incertidumbre política y permite proyectar procesos de mediano plazo con mayor previsibilidad.