Argentina Metals Corp. completó la adquisición de los proyectos El Salado y La Quimera, ubicados en la provincia de Mendoza, una operación con la que amplía su cartera de activos de exploración en Argentina y fortalece su presencia en uno de los distritos con mayor potencial para el desarrollo de cobre.

La transacción se concretó tras cumplirse las condiciones previstas en el acuerdo de compra y le otorga a la compañía el control de ambos proyectos, localizados en un área con antecedentes de exploración y características geológicas favorables para la identificación de sistemas cupríferos (depósitos de cobre de gran escala) de gran escala.

El Salado y La Quimera presentan un importante potencial exploratorio gracias a la presencia de alteraciones hidrotermales (rocas modificadas por la circulación de fluidos calientes), estructuras mineralizadas y evidencias de cobre en superficie detectadas durante campañas anteriores. La compañía considera que ambos activos ofrecen oportunidades para descubrir nuevos depósitos mediante programas de exploración sistemática.

Próximos pasos

Con la adquisición finalizada, Argentina Metals avanzará con la compilación e integración de información geológica histórica, trabajos de cartografía, muestreos y estudios técnicos destinados a priorizar objetivos de perforación. Estas tareas permitirán diseñar las próximas campañas exploratorias y evaluar el potencial de los proyectos.

La incorporación de El Salado y La Quimera forma parte de la estrategia de crecimiento de la empresa, enfocada en construir una cartera de proyectos de cobre, oro y minerales críticos en Argentina. La operación también coincide con el creciente interés que despierta Mendoza entre las compañías exploradoras, impulsado por la apertura de nuevas oportunidades para el desarrollo minero en la provincia.

En paralelo, Argentina Metals continúa ampliando su presencia en los mercados internacionales de capitales. Días atrás comenzó a cotizar en la Bolsa de Frankfurt, una medida que busca incrementar su visibilidad entre inversores europeos y facilitar el acceso a financiamiento para el desarrollo de sus proyectos.