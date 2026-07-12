La Selección Argentina enfrenta este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, con el objetivo de conseguir un lugar entre los cuatro mejores equipos del certamen. El partido se disputa desde las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City y definirá al rival de Inglaterra en las semifinales.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia con todos sus futbolistas disponibles y repetirá la formación que utilizó en la victoria frente a Egipto en los octavos de final. Lionel Messi volverá a ser el capitán de un equipo que busca mantener vivo el sueño del bicampeonato tras la consagración en Qatar 2022.

La Albiceleste alcanzó los cuartos luego de finalizar en el primer puesto del Grupo J y superar una exigente fase eliminatoria. En dieciseisavos de final eliminó a Cabo Verde en el tiempo suplementario y, posteriormente, consiguió una remontada ante Egipto para sellar su clasificación.

Para este compromiso, Scaloni apostó por Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister en el mediocampo; mientras que Lionel Messi y Julián Álvarez conforman la dupla ofensiva.

Del otro lado estará una selección suiza que llega con confianza después de eliminar a Colombia en la definición por penales. El equipo conducido por Murat Yakin intentará dar la sorpresa y alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo por primera vez en su historia reciente.

Suiza formará con Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez; Remo Freuler y Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Djibril Sow y Breel Embolo.

Minutos antes del comienzo del encuentro, los jugadores argentinos realizaron la entrada en calor sobre el césped del estadio, mientras miles de hinchas comenzaron a colmar las tribunas de Kansas City.

El partido será arbitrado por el portugués João da Silva Pinheiro y definirá al último clasificado a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que ya espera Inglaterra, que derrotó 2-1 a Noruega.