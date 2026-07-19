Argentina no pudo en la final y España es campeón del mundo

La Selección Argentina no pudo defender la corona y cayó 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. Después de 90 minutos sin goles, Ferran Torres marcó durante el segundo tiempo suplementario el tanto que consagró a la Roja como campeona del mundo.

El encuentro disputado en el MetLife Stadium fue cerrado, intenso y cargado de tensión. Argentina resistió durante gran parte del partido gracias a una sólida actuación de Emiliano Martínez, pero quedó condicionada por la expulsión de Enzo Fernández sobre el cierre del tiempo reglamentario.

España buscó asumir el protagonismo desde el comienzo y generó la primera situación clara a través de Lamine Yamal, cuyo remate fue contenido por el Dibu Martínez. La Albiceleste intentó responder con Lionel Messi y Julián Álvarez, aunque encontró dificultades para superar la defensa europea.

Uno de los primeros golpes para el equipo de Lionel Scaloni llegó a los 43 minutos del primer tiempo, cuando Lisandro Martínez debió abandonar la cancha por una lesión. Nicolás Otamendi ingresó para ocupar su lugar en la defensa.

El Dibu sostuvo a Argentina

Durante el complemento, España aumentó la presión y comenzó a llegar con mayor frecuencia. Emiliano Martínez se convirtió en la figura argentina con intervenciones ante Dani Olmo, Ferran Torres, Pedri, Pau Cubarsí y Nico Williams.

Argentina fue perdiendo terreno y sufrió un golpe determinante en tiempo agregado. Enzo Fernández, que había sido amonestado por protestar, recibió la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Cubarsí y dejó al equipo con diez jugadores.

Pese a la inferioridad numérica, la Selección logró sostener el empate 0-0 hasta el final de los 90 minutos y llevó la definición al alargue. Scaloni reorganizó al equipo y dispuso los ingresos de Marcos Senesi y Giuliano Simeone para reforzar el despliegue defensivo.

Ferran Torres definió la final

El gol que cambió la historia llegó a los 2 minutos del segundo tiempo suplementario. Ferran Torres encontró el espacio para vencer a Martínez y establecer el 1-0 que terminó siendo definitivo.

Argentina intentó reaccionar con Messi como conductor y tuvo oportunidades mediante pelotas detenidas, pero no logró quebrar la resistencia española. La Roja administró la ventaja durante los minutos finales y celebró una nueva conquista mundial.

La derrota terminó con el sueño argentino de lograr el bicampeonato y puso fin a un torneo en el que la Albiceleste volvió a llegar hasta el último partido. España, en tanto, levantó la Copa del Mundo por segunda vez en su historia.