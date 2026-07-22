¿Argentina o España? Thiago Messi eligió con qué selección jugará

A pocos días del cierre del Mundial 2026 las redes sociales reflotaron una entrevista donde Thiago Messi definió su futuro futbolístico. El hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo nació en España pero cuenta con la nacionalidad argentina por sus padres. Frente a este panorama el periodista le preguntó "¿Thiago con qué selección va a jugar?" y el joven respondió "con la de Argentina" sin dudarlo.

El cronista intentó persuadirlo al recordarle su lugar de origen en Europa para ver si existía una inclinación hacia ese país. El comunicador le manifestó que "tú naciste en España, ¿no? A lo mejor te podemos convencer" para intentar buscar un matiz en su decisión. Sin embargo el primogénito se mantuvo firme en su postura y negó con la cabeza ante el micrófono mientras aseguraba que "no, no creo" sobre la posibilidad de representar a otra nación.

Las imágenes del reportaje cobraron fuerza nuevamente tras el reciente enfrentamiento entre los seleccionados de Argentina y España. Pese a haber crecido en el exterior la identificación del joven con las raíces de su familia se mantiene intacta con el paso del tiempo. De esta forma el mayor de los hermanos definió de manera directa que su sueño es vestir la camiseta albiceleste en un futuro dentro del fútbol profesional.