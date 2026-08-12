El Gobierno argentino ofreció asistencia humanitaria a Colombia tras el terremoto, pero todavía aguarda una respuesta de Bogotá para definir si avanzará con un operativo de ayuda.

Desde la Casa Rosada aseguraron que Colombia no realizó hasta el momento un pedido formal. Cancillería, en tanto, remarcó que Argentina ya transmitió oficialmente su disposición a colaborar y que ahora el siguiente paso depende de las autoridades colombianas.

“Ofrecés asistencia y, si te dicen que sí, te ponés a disposición sobre los detalles”, explicaron desde el Ejecutivo.

La definición es necesaria para determinar qué tipo de recursos requiere Colombia, qué equipos deberían movilizarse, dónde se realizaría el despliegue y durante cuánto tiempo permanecería el personal argentino.

Cómo funciona el protocolo argentino

El procedimiento argentino para operaciones de asistencia ante desastres contempla tres vías para activar la ayuda internacional: un pedido del Estado afectado, un ofrecimiento argentino que posteriormente sea aceptado por ese país o un llamamiento internacional.

Una vez que la oferta es aceptada por vía diplomática, los gobiernos deben coordinar las necesidades prioritarias, el tipo de equipos, el lugar de operación y la duración del despliegue.

Colombia también cuenta con un mecanismo centralizado para solicitar y coordinar ayuda externa. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realiza la evaluación de daños y necesidades, mientras que la Cancillería colombiana funciona como canal oficial para coordinar la cooperación internacional.

Este año, además, el Gobierno colombiano estableció que los apoyos externos deben responder a necesidades identificadas técnicamente, y no solamente a las ofertas realizadas por otros países.

Colombia ya recibe ayuda de otros países

Mientras Argentina espera una definición, Colombia ya comenzó a coordinar y recibir asistencia específica de distintos gobiernos.

La Cancillería colombiana informó que este miércoles llegará a Pereira un primer envío desde México con 19,5 toneladas de alimentos y otros insumos. Además, anticipó que habrá nuevos vuelos durante los próximos días.

Desde El Salvador también comenzó el traslado del primero de dos aviones que transportarán un total de 100 toneladas de ayuda humanitaria.

En ese caso, las autoridades colombianas habían informado inicialmente que necesitaban principalmente insumos, ya que sus equipos de rescate, médicos y cuerpos de emergencia se encontraban desplegados.

El Gobierno de Nayib Bukele dispuso entonces dos vuelos con alimentos, víveres, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos. La Cancillería colombiana confirmó que el primero ya partió rumbo a Cali y agradeció públicamente la asistencia.

La ayuda se está coordinando de acuerdo con las necesidades detectadas. Estados Unidos movilizó, a pedido del gobierno de Abelardo de la Espriella, equipos técnicos especializados en búsqueda y rescate urbano de Fairfax County y Los Angeles County.

Ecuador, Chile y otros países también ofrecieron cooperación, aunque no todos esos ofrecimientos se tradujeron inmediatamente en despliegues.

La oferta de Argentina continúa vigente

Argentina realizó su ofrecimiento pocas horas después del terremoto.

El canciller Pablo Quirno informó que el Gobierno mantenía contacto con las autoridades colombianas y que había transmitido la disposición argentina para brindar la asistencia que fuera necesaria.

Cancillería y el Ministerio de Seguridad ratificaron posteriormente esa posición mediante un comunicado conjunto.

Además, ambos organismos alertaron sobre la circulación de información falsa relacionada con supuestos centros de acopio de donaciones para Colombia.

Las autoridades pidieron a la población no entregar insumos ni datos personales en esos lugares y señalaron que cualquier iniciativa oficial será comunicada exclusivamente a través de los canales estatales.

Cancillería también mantiene comunicación con la representación consular argentina para seguir la situación de los argentinos que se encuentran en Colombia.

Qué podría enviar Argentina

Por el momento, el Gobierno no definió qué recursos pondría a disposición. En Balcarce 50 explican que esa decisión depende de que Colombia acepte formalmente la oferta y detalle sus necesidades.

El antecedente más reciente es la misión argentina enviada a Venezuela tras los terremotos de junio.

En aquella oportunidad, Argentina desplegó 146 efectivos y seis perros especializados, además de equipos de búsqueda y rescate, personal sanitario, sistemas de comunicaciones, equipos para potabilizar agua y apoyo logístico.

La misión permaneció 18 días y posteriormente fue reforzada con 16 toneladas de insumos médicos, medicamentos, alimentos y equipamiento.

El terremoto ocurrió en medio del acercamiento entre Milei y Colombia

El sismo se produjo pocos días después de la asunción de Abelardo de la Espriella, a la que asistió el presidente Javier Milei.

El Gobierno argentino había manifestado tras el triunfo electoral del mandatario colombiano su intención de profundizar la relación bilateral, especialmente en áreas como seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio e inversiones.

Por ahora, Argentina permanece en una etapa de ofrecimiento y coordinación diplomática. Colombia ya aceptó y comenzó a recibir asistencia de Estados Unidos, México, El Salvador y otros países, mientras que Buenos Aires todavía espera una definición de Bogotá.

Si las autoridades colombianas aceptan formalmente el ofrecimiento y especifican qué recursos necesitan, el Gobierno argentino podrá avanzar con la preparación del eventual operativo de asistencia.