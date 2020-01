Argentina participará en febrero de un seminario económico en el Vaticano

El gobierno argentino participará el próximo 5 de febrero del seminario “Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación (I+I+I), que organiza en Roma la Pontíficia Academia de las Ciencias Sociales (PACS) y que contará con la presencia de organismos internacionales y destacados economistas.



Por Argentina estarán presentes el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, informaron fuentes gubernamentales.



Del encuentro también participará la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FM), Kristalina Georgieva, además del Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, quien estará a cargo de una ponencia sobre la transformación económica global, el poder, la gente y los valores.



También disertará sobre estabilidad social el economista Jeffrey Sachs, y en distintas mesas estarán Rob Johnson, presidente del Institute for New Economic Thinking; el economista canadiense Rohinton Medhora, presidente del Center for International Governance Innovation y la filosofa española, Adela Cortina Orta, catedrática de Ética en la Universidad de Valencia.



Además, participarán del seminario, que se desarrollará la Casina Pío IV, un edificio renacentista ubicado en Jardines del Vaticano, el ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias; el economista hondureño Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica; y el británico Guy Ryder, director de la Organización Internacional del Trabajo.



El folleto de difusión del seminario cita al papa Juan Pablo II, santificado por el actual pontífice, Francisco: "Muchas naciones, especialmente las más pobres, se encuentran oprimidas por una deuda que ha adquirido tales proporciones que hace prácticamente imposible su pago”.



“Resulta claro, por lo demás, que no se puede alcanzar un progreso real sin la cooperación efectiva entre los pueblos de toda lengua, raza, nación y religión. Se han de eliminar los atropellos que llevan al predominio de unos sobre otros: son un pecado y una injusticia”, agrega.



“Quien se dedica solamente a acumular tesoros en la tierra, 'no se enriquece en orden a Dios'. Asimismo, se ha de crear una nueva cultura de solidaridad y de cooperación internacionales, en la que todos -especialmente los países ricos y el sector privado- asuman su responsabilidad en un modelo de economía al servicio de cada persona", concluye la cita.



El enfoque de este seminario está en línea con la convocatoria que lanzó en mayo de 2019 el papa Francisco a jóvenes economistas de todo el mundo a tres días de seminarios con economistas del más alto nivel mundial y jornadas de trabajo para pensar un modelo económico distinto, a fines de marzo de este año en Asis.



La intención de esa convocatoria es corregir los "modelos de crecimiento que son incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente, la acogida de la vida, el cuidado de la familia, la equidad social, la dignidad de los trabajadores, los derechos de las generaciones futuras”.



“Desgraciadamente -agregó la convocatoria de mayo último-, sigue sin escucharse la llamada a tomar conciencia de la gravedad de los problemas y, sobre todo, a poner en marcha un nuevo modelo económico, fruto de una cultura de comunión, basado en la fraternidad y la equidad".