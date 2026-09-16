La Selección argentina femenina Sub-20 perdió 1-0 ante Corea del Sur y quedó eliminada del Mundial de la categoría que se disputa en Polonia. El encuentro correspondiente a los octavos de final se jugó este miércoles en el Arena Sosnowiec.

El conjunto dirigido por Christian Meloni buscaba avanzar por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo Sub-20, pero no pudo revertir el resultado y quedó afuera del torneo.

El único gol del partido

Corea del Sur se puso en ventaja a los 33 minutos del primer tiempo. Yeju Beom apareció para marcar el único tanto del encuentro y darle a las asiáticas la ventaja que terminarían conservando hasta el final.

Argentina intentó reaccionar en la segunda parte y buscó el empate para mantener con vida su participación en el Mundial, pero no consiguió convertir.

El equipo argentino se despidió así del certamen después de haber alcanzado los octavos de final, igualando su mejor actuación histórica en la competencia, que también había conseguido en la edición de Colombia 2024.

Hasta los octavos de final

Argentina había conseguido avanzar de la fase de grupos después de obtener triunfos ante Benín y México y quedar como escolta de Polonia en el Grupo A. De esta manera, volvió a superar la primera instancia de un Mundial Sub-20 femenino por segunda vez en su historia.

El objetivo para esta edición era dar un paso más y alcanzar los cuartos de final, pero la derrota ante Corea del Sur puso fin al recorrido de la Selección en Polonia.

Con este resultado, Argentina quedó entre los 16 mejores equipos del Mundial, aunque sin poder superar la instancia que había alcanzado dos años atrás.