La Selección argentina perdió 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, en el primer partido de la era post Lionel Messi. En un estadio que tuvo una convocatoria menor a la esperada, el equipo de Lionel Scaloni sufrió dos goles en el comienzo del segundo tiempo y no pudo remontar el resultado, pese al descuento de Julián Álvarez.

Después de una primera parte sin goles, la Celeste encontró la ventaja a los 47 minutos. Un centro al área terminó con un rebote desafortunado en Leonardo Balerdi, que convirtió en contra de su propio arco y dejó sin posibilidades al arquero Gerónimo Rulli.

El golpe se profundizó seis minutos después. A los 53, Maximiliano Araújo aprovechó una desatención defensiva y marcó el 2-0 para Uruguay, que encontró espacios ante una defensa argentina que no logró acomodarse.

Con el resultado en contra, Scaloni movió el banco y buscó respuestas en los cambios. El ingreso de Gianluca Prestianni le dio otra dinámica al ataque argentino. El futbolista del Benfica aportó velocidad, gambeta y profundidad, y fue clave para que la Albiceleste volviera a meterse en partido.

A los 72 minutos, Prestianni armó una gran jugada y asistió a Julián Álvarez, que definió para establecer el 2-1. El gol renovó la ilusión del público argentino, pero el equipo no consiguió generar otra situación clara que le permitiera alcanzar el empate.

La derrota dejó una señal de alerta para el seleccionado nacional, que tuvo dificultades para encontrar profundidad durante buena parte del encuentro y pagó caro los errores defensivos. Para Scaloni, además, significó la undécima caída desde que está al frente del equipo.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

Argentina tendrá una nueva presentación el próximo martes 17 de noviembre, cuando enfrente a Costa Rica desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro marcará el cierre de la temporada 2026 para la Albiceleste.

Luego, el seleccionado volverá a reunirse durante la ventana internacional prevista entre el 22 y el 30 de marzo de 2027, con rivales todavía por confirmar.