La Selección Argentina Sub 17 perdió 2-0 ante Australia en su debut en el Mundial de Qatar 2026 y comenzó con una derrota su participación en el Grupo C. El equipo dirigido por Diego Placente generó situaciones para ponerse en ventaja, pero dos errores defensivos en el segundo tiempo le permitieron al conjunto oceánico quedarse con el triunfo.

Los goles australianos llegaron a través de un tanto en contra de Álvaro Güich y una definición de Akol Akon, quien convirtió por duplicado en el encuentro disputado en la cancha 8 del complejo Aspire Zone, en Doha. Además, el seleccionado argentino terminó con diez jugadores por la expulsión de Ulises Vallejo en los minutos finales.

Argentina tuvo chances, pero no logró convertir

Durante el primer tiempo, la Albiceleste contó con oportunidades para abrir el marcador, aunque no consiguió superar al arquero australiano. Tobías Goytía tuvo una ocasión con una volea tras un centro de Alex Cardozo, mientras que Giovanni Baroni probó desde media distancia y encontró una buena respuesta de Wilson-Papps.

También hubo una jugada polémica por un posible penal para Argentina, luego de que un defensor australiano tocara la pelota con la mano tras recibir un pase de su arquero. Sin embargo, después de la revisión del VAR, el árbitro consideró que se trataba de dos acciones diferentes y no sancionó la infracción.

Australia aprovechó los errores defensivos

En el complemento, Argentina comenzó con iniciativa y tuvo una oportunidad con Facundo Salinas, que no logró darle precisión a su remate. Sin embargo, a los 15 minutos llegó el primer golpe de Australia, cuando Akon ingresó al área y un intento de despeje de Álvaro Güich terminó dentro del arco argentino.

A los 26 minutos, el conjunto oceánico amplió la diferencia tras una pérdida de pelota en la salida argentina. Akon quedó mano a mano con Valentín Reigia, lo eludió con un amague y definió para establecer el 2-0 definitivo.

La Selección buscó el descuento hasta el final, pero no pudo quebrar la defensa rival. En los últimos minutos, además, sufrió la expulsión de Ulises Vallejo por una infracción sobre un futbolista australiano.

Argentina buscará recuperarse ante Mozambique

El seleccionado de Placente tendrá una nueva oportunidad de sumar puntos este domingo 22 de noviembre, cuando enfrente a Mozambique desde las 12:30. Su próximo rival llega después de golear 4-0 a Dinamarca en la primera fecha del Grupo C.

Argentina cerrará la fase de grupos el miércoles 25 ante Dinamarca, también a las 12:30. En el formato de competencia, los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, por lo que la derrota inicial no elimina las posibilidades de clasificación de la Albiceleste.