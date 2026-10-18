Argentina perdió por penales ante Francia y es subcampeona del mundo

Argentina acarició su séptima estrella mundial, pero la ilusión terminó en los penales. La Selección masculina de hockey sobre patines empató 2-2 con Francia y cayó en la definición de la final disputada este domingo en Asunción, Paraguay. Para San Juan, cuna de buena parte del equipo, la medalla de plata llegó con una tristeza especial: fue el último partido de José Luis “Negro” Páez como entrenador y el último Mundial de Lucas Ordóñez, dos nombres profundamente ligados a la historia de este deporte en la provincia.

El equipo argentino estuvo al frente, sufrió la remontada francesa y encontró fuerzas para empatar cuando el reloj parecía condenarlo. Llevó la pelea hasta el último instante, pero esta vez la copa quedó del otro lado.

Una final que dolió hasta el final

A los 20 minutos del primer tiempo, Ezequiel Mena puso en ventaja a Argentina y alimentó el sueño de otra consagración. Francia reaccionó después del descanso, dio vuelta el marcador y dejó a la Albiceleste contra las cuerdas.

Cuando restaban cerca de tres minutos, Lucas Martínez aprovechó un rebote y marcó el 2-2. Fue el gol que devolvió la esperanza, estiró la definición al suplementario y sostuvo el sueño de conquistar el mundo una vez más. La igualdad persistió y todo se resolvió desde el punto penal, donde Francia se impuso.

La derrota fue todavía más dolorosa por el camino recorrido. Argentina había eliminado a España, campeona defensora, también por penales en semifinales, con una actuación decisiva del arquero sanjuanino Constantino Acevedo. El equipo de Páez había encontrado una nueva oportunidad de alcanzar la gloria.

Dos despedidas con historia

La final también cerró el ciclo de José Luis Páez al frente del seleccionado. El “Negro”, que condujo a Argentina al título mundial en San Juan 2022, había anunciado que dejaría su cargo después de este torneo. Cuatro años después de aquella celebración ante su gente, el destino le reservó otra final, pero no el mismo desenlace.

Para Lucas Ordóñez, a los 39 años, Asunción significó su última participación mundialista. El delantero sanjuanino, referente de la camiseta argentina durante más de una década, buscaba una despedida con la copa en las manos. Se fue del certamen con la medalla de plata y una trayectoria que no se mide por una tanda de penales.

San Juan, más allá del resultado

En una provincia donde el hockey sobre patines se aprende, se juega y se transmite de generación en generación, esta final tuvo un significado propio. Detrás de cada camiseta albiceleste hubo años de clubes, pistas, entrenamientos y familias que sostienen la pasión por este deporte.

No hubo séptima estrella. Francia celebró y Argentina quedó a un paso. Pero entre la tristeza de la definición y el orgullo por haber llegado hasta la última noche del Mundial, San Juan también despidió a dos protagonistas de su historia. La copa no llegó; el legado permanece.