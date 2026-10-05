La Unión Argentina de Rugby (UAR), junto con las federaciones de Uruguay, Chile y Brasil, presentó ante World Rugby la documentación técnica para postularse como sede conjunta del Mundial de Rugby 2035.

La candidatura propone distribuir los partidos entre los cuatro países y destaca una población combinada de 283 millones de habitantes, además de la experiencia regional en la organización de grandes eventos deportivos.

El proceso tendrá nuevas instancias durante los próximos meses. World Rugby prevé realizar visitas técnicas a los estadios postulados, anunciar las sedes preferidas en mayo de 2027 y comunicar la decisión definitiva en noviembre de ese año.

Los estadios incluidos en la propuesta

Argentina incorporó ocho estadios: el Monumental y el José Amalfitani, en Buenos Aires; el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata; el Mario Alberto Kempes, en Córdoba; el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero; el Padre Martearena, en Salta; el Malvinas Argentinas, en Mendoza; y el Gigante de Arroyito, en Rosario.

La lista se completa con el Maracaná de Río de Janeiro, el Estadio Nacional de Santiago de Chile y el Estadio Centenario de Montevideo.

Félix Páez Molina, presidente de la UAR, consideró que la presentación representa un paso importante para el rugby argentino y la región. El dirigente sostuvo que la candidatura busca demostrar la capacidad de Sudamérica para organizar un Mundial y concretar una deuda pendiente con el deporte.

Las otras candidaturas

La propuesta sudamericana tendrá competencia internacional. Entre las posibles rivales aparecen Japón, España, Sudáfrica e Italia, que también evalúan postularse para organizar el torneo.

El Mundial de Rugby es uno de los principales eventos deportivos del mundo. La edición de 2023, disputada en Francia, reunió a más de 2,3 millones de espectadores en los estadios y generó un superávit récord de 472 millones de libras esterlinas.

Los Pumas participaron de todas las ediciones del Mundial desde 1987. Argentina alcanzó tres semifinales y logró su mejor resultado en 2007, cuando terminó en el tercer puesto.