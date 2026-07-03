La Selección Argentina afrontará este viernes un partido decisivo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro, que comenzará a las 19 en Miami, definirá el pase a los octavos, aunque un triunfo también le permitirá alcanzar una marca histórica.

Si el equipo dirigido por Lionel Scaloni consigue la clasificación, llegará a las 11 participaciones en los octavos de final de una Copa del Mundo y quedará como único escolta de Brasil en ese registro.

Hasta el momento, la Verdeamarela lidera el ranking con 13 presencias en esa instancia, luego de avanzar tras vencer a Japón. Argentina, en tanto, comparte el segundo puesto con España y Alemania, todos con 10 clasificaciones.

Una victoria sobre el conjunto africano dejará a la Albiceleste con 11 apariciones en octavos, superando a los seleccionados europeos y consolidándose en el segundo lugar de la estadística.

Las participaciones argentinas en los octavos de final de un Mundial se registraron en las ediciones de 1934, 1986, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Cabe recordar que en 1938 el seleccionado nacional no participó del torneo y que, desde entonces y hasta 1982 inclusive, el certamen no contó con la instancia de octavos bajo el formato actual.

Antes del cruce entre Argentina y Cabo Verde, ya aseguraron su lugar en los octavos de final Brasil, Paraguay, Marruecos, España, Portugal, Suiza, Canadá, Francia, Noruega, México, Inglaterra, Estados Unidos y Bélgica.

El seleccionado argentino buscará este viernes no solo continuar en carrera por el título, sino también sumar una nueva página a su historial mundialista con una marca que lo dejaría más cerca de Brasil en el ranking de presencias en octavos de final.