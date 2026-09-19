Argentina tuvo una jornada positiva ante Turquía y terminó el primer día de la serie de Copa Davis con ventaja de 2-0. Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante ganaron sus respectivos partidos en el estadio Ruca Che de Neuquén.

Cerúndolo abrió la serie frente a Yanki Erel y consiguió el primer punto con una victoria por 6-0 y 6-4. El encuentro duró una hora y 13 minutos y le permitió al equipo conducido por Javier Frana comenzar arriba.

Tirante consiguió el segundo punto

Thiago Tirante fue el encargado de disputar el segundo single ante Mert Alkaya, el número uno de Turquía. El argentino se impuso por 6-2 y 6-4 y dejó a la Argentina a un solo triunfo de cerrar la serie.

El partido también significó la primera presentación de Tirante como local en una serie de Copa Davis. Con los dos singles ganados, el equipo nacional quedó 2-0 en la eliminatoria correspondiente al Grupo Mundial I.

El dobles puede definir la serie

La actividad continuará este domingo desde las 11 con el partido de dobles. Guido Andreozzi y Andrés Molteni enfrentarán a Tuncay Duran y Arda Azkara.

En caso de ser necesario, después se disputarán los dos singles restantes. Francisco Cerúndolo enfrentará a Mert Alkaya y luego Thiago Tirante se medirá con Yanki Erel.