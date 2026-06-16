La Selección Argentina inicia su camino en el Mundial 2026 este martes 16 de junio frente a Argelia por la primera fecha del grupo J. El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium bajo una presión particular para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. El debut nacional llega en un momento donde el resto de los representantes de la Conmebol no han logrado sumar de a tres puntos en sus presentaciones iniciales dentro del certamen.

Hasta el momento, el desempeño sudamericano registra dos empates y dos derrotas en sus primeros cuatro compromisos. Estos resultados negativos incluyen la caída de Paraguay ante Estados Unidos por cuatro a uno y la de Ecuador contra Costa de Marfil por uno a cero. Por su parte, Brasil igualó uno a uno con Marruecos y Uruguay obtuvo el mismo resultado ante Arabia Saudita.

Esta situación se asemeja a lo ocurrido en el Mundial 1974, hace 52 años, cuando la región cosechó una igualdad y tres caídas en el arranque. En aquella oportunidad, Brasil empató con Yugoslavia, mientras que Argentina, Uruguay y Chile perdieron frente a Polonia, Holanda y Alemania Federal respectivamente.

El equipo nacional buscará revertir esta tendencia histórica frente a un conjunto argelino que llega con expectativas altas. Vladimir Petkovic, entrenador del seleccionado africano, se refirió al planteo táctico para enfrentar a las figuras argentinas.

Al ser consultado sobre el capitán albiceleste, el técnico manifestó que "Nunca tuve un plan específico y este no será el caso", dejando en claro que no implementará marcas personales sobre Lionel Messi. Con el objetivo de sumar los primeros tres puntos para la región, Argentina saldrá a la cancha en busca de romper esta racha que solo cuenta con un antecedente en la historia de las copas del mundo.