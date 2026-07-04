Con el partido igualado 1 a 1, una de las acciones que más reclamos generó por parte de la Selección Argentina ocurrió dentro del área de Cabo Verde. Tras un centro desde la derecha de Lionel Messi, Alexis Mac Allister conectó un cabezazo y la pelota impactó primero en la cabeza y luego en el brazo izquierdo del defensor Pico Lopes.

Los futbolistas argentinos reclamaron una infracción por mano, pero el árbitro canadiense Drew Fischer decidió dejar continuar el juego. Desde la cabina del VAR revisaron la acción y confirmaron la decisión tomada en el campo, por lo que el encuentro siguió sin que se sancionara penal.

La principal explicación de la determinación arbitral estuvo en la posición del brazo de Lopes al momento del salto. Según la interpretación del juez y del equipo del VAR, el defensor tenía el brazo en una posición considerada natural de acuerdo con el movimiento que realizó para disputar la pelota en el aire.

Aunque este tipo de acciones suele generar debate, las reglas establecen que no toda pelota que impacta en una mano o un brazo constituye una infracción. En este caso, el balón desvió primero en la cabeza del defensor antes de tocar su brazo izquierdo, un aspecto que también fue tenido en cuenta durante la revisión.

Por esa razón, tanto Drew Fischer como el VAR entendieron que no existían elementos suficientes para modificar la decisión inicial. La jugada quedó como una de las principales polémicas del encuentro, pero el partido continuó sin penal para la Selección Argentina.