La Selección Argentina recibió una noticia alentadora en la previa de la semifinal del Mundial 2026. Cristian "Cuti" Romero y Leandro Paredes dejaron atrás las molestias físicas que arrastraban tras el triunfo sobre Suiza y estarán disponibles para enfrentar a Inglaterra este miércoles en Atlanta.

Ambos futbolistas habían encendido las alarmas durante el tiempo suplementario del encuentro por los cuartos de final. Romero fue reemplazado por Nicolás Otamendi debido al desgaste físico y algunos calambres, mientras que Paredes abandonó el campo visiblemente agotado tras un intenso esfuerzo.

Sin embargo, el cuerpo médico confirmó que ninguno de los dos sufrió lesiones y ambos podrán entrenarse con normalidad junto al resto del plantel.

Última práctica en Kansas City

Este lunes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llevará adelante su último entrenamiento en Kansas City, ciudad elegida por la AFA como base durante toda la Copa del Mundo.

La práctica, programada para las 11.15 (hora local), marcará el inicio de los trabajos tácticos de cara al choque con Inglaterra. Después de una jornada dominada por tareas regenerativas, el entrenador comenzará a delinear el posible equipo para buscar un lugar en la final.

El entrenamiento se desarrollará mientras el cuerpo técnico evalúa el estado físico de todos los futbolistas, luego del gran desgaste que implicó disputar más de 120 minutos frente a Suiza.

Rumbo a Atlanta

Tras finalizar la práctica, la delegación argentina viajará hacia Atlanta, donde el martes realizará el reconocimiento del campo de juego y el último entrenamiento antes del encuentro.

Ese mismo día, Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa oficial en el Mercedes-Benz Stadium, escenario que albergará una de las semifinales más esperadas del Mundial.

Con Romero y Paredes recuperados, el entrenador suma tranquilidad para afrontar un compromiso decisivo. La Albiceleste buscará superar a Inglaterra y meterse en una nueva final, con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022 y seguir escribiendo una de las etapas más exitosas de su historia.