La Selección Argentina continúa con su preparación en Estados Unidos y recibió una noticia que Lionel Scaloni esperaba de cara al último ensayo antes del Mundial 2026. El cuerpo técnico recuperó a tres futbolistas que arrastraban molestias físicas y que ya volvieron a trabajar a la par del grupo.

Luego del triunfo por 2 a 0 frente a Honduras, el plantel retomó los entrenamientos en el complejo Ellis Field de College Station, Texas, con la mirada puesta en el amistoso que disputará este martes ante Islandia en Alabama, el último compromiso antes del inicio de la Copa del Mundo.

Como ocurre habitualmente después de cada encuentro, los jugadores fueron divididos en dos grupos. Los futbolistas que tuvieron mayor participación ante Honduras realizaron tareas regenerativas en el gimnasio, mientras que el resto trabajó sobre el campo de juego bajo las órdenes de Scaloni y su cuerpo técnico.

La práctica incluyó ejercicios de posesión de pelota, movimientos tácticos, fútbol en espacios reducidos y trabajos de definición, una rutina orientada a ajustar detalles de cara al próximo compromiso.

La principal novedad llegó desde el departamento médico. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz superaron las molestias físicas que los mantenían bajo observación y completaron la jornada junto al resto de sus compañeros.

La recuperación de los tres futbolistas amplía las alternativas para el entrenador, especialmente en una etapa clave de la preparación, cuando comienza a tomar forma el equipo que afrontará el debut mundialista.

Con el plantel prácticamente completo, la actividad continuará este lunes en Alabama. Allí, Scaloni terminará de definir aspectos tácticos y evaluará el once inicial que enfrentará a Islandia.

Además, el entrenador brindará una conferencia de prensa en la previa del encuentro para analizar el presente del equipo y los últimos detalles de la puesta a punto de la Albiceleste.

El amistoso ante el conjunto europeo será la última prueba de la Selección Argentina antes de poner el foco definitivamente en el inicio del Mundial 2026, donde defenderá el título conseguido en Qatar 2022.