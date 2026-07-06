La Argentina reforzó este fin de semana su operativo de asistencia humanitaria en Venezuela con el envío de un nuevo contingente de brigadistas que relevará a los rescatistas desplegados en las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio, que dejaron, según el balance oficial, 3.342 muertos y más de 16.740 heridos.

El segundo grupo de especialistas partió este domingo y está integrado por brigadistas de las unidades USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe, quienes reemplazarán a los equipos argentinos que vienen trabajando desde los primeros días posteriores al desastre.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó la partida del nuevo contingente a través de sus redes sociales y explicó que el objetivo es garantizar la continuidad de las tareas de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria en las zonas más afectadas.

El operativo es coordinado por la Agencia Federal de Emergencias, que organizó el recambio de las dotaciones para mantener la presencia argentina en el terreno mientras continúan las tareas de localización de víctimas y apoyo a la población damnificada.

En paralelo, el Ministerio de Defensa informó que un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Argentina transportó 16 toneladas de ayuda humanitaria, compuestas por insumos médicos, medicamentos, alimentos y equipamiento destinado tanto a la población afectada como al personal desplegado en la emergencia.

Además, una aeronave Embraer trasladó especialistas en sanidad y salud mental de la Armada Argentina, personal veterinario del Ejército Argentino, un equipo especializado en emergencias químicas, biológicas y nucleares (QBN) y cuatro binomios caninos entrenados para tareas de búsqueda y rescate.

Las autoridades nacionales adelantaron que durante la madrugada del lunes está previsto un tercer vuelo con nuevos brigadistas para fortalecer el operativo. En el viaje de regreso, las aeronaves repatriarán a los integrantes de las brigadas USAR 12 y USAR 13, que finalizaron su misión en territorio venezolano.

El relevo argentino coincide con el inicio del retiro progresivo de la mayoría de los equipos internacionales que participaron en las tareas de rescate tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela.

Según datos de las Naciones Unidas, de los 77 equipos internacionales que llegaron desde 31 países, actualmente permanecen operativos 25, mientras que la coordinación de las tareas de emergencia comenzó a ser transferida a la Protección Civil venezolana, que asumirá de manera gradual la conducción de las operaciones.