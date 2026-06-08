Además de lucir su chapa de firme candidata para la Copa del Mundo 2026, la Selección Argentina volvió a demostrar el arrollador e inigualable arrastre popular que genera fuera de sus fronteras. El encuentro amistoso que terminó con victoria albiceleste por 2 a 0 frente a Honduras, disputado en las instalaciones del Kyle Field de Texas, reunió a la impactante cifra de 91.102 espectadores, transformándose oficialmente en la mayor asistencia registrada en un partido del combinado nacional en toda la era conducida por Lionel Scaloni.

Una marea celeste y blanca que superó a Lusail

La presencia masiva de fanáticos convirtió al gigante estadio texano en un escenario completamente teñido de celeste y blanco, con un clima ensordecedor en las tribunas. Sin embargo, más allá de la fiesta y el color, el evento quedó marcado a fuego por el dato estadístico. Ninguno de los 95 compromisos previos del ciclo de Scaloni había logrado semejante nivel de concurrencia.

De esta manera, la convocatoria en Texas destronó el récord que ostentaba la histórica final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia en el Estadio de Lusail, cita a la que habían asistido 88.966 personas, misma capacidad que albergó los calientes cruces frente a México y Croacia durante la gesta mundialista.

Al mismo tiempo, las más de 91 mil almas establecieron un nuevo techo para el propio recinto estadounidense en lo que respecta a partidos de fútbol. La marca anterior en ese suelo era de 85.000 asistentes, alcanzada durante un duelo preparatorio entre las selecciones de México y Brasil en el año 2024.

El antecedente más cercano en el tiempo

Para encontrar un antecedente numérico que supere la barrera de los 90 mil espectadores acompañando de forma presencial al combinado nacional, hay que retroceder varios años en el archivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La referencia más cercana data del 9 de junio de 2017. Aquel día, unas 95.569 personas dijeron presente en las tribunas del Melbourne Cricket Ground de Australia para presenciar el estreno de Jorge Sampaoli como director técnico del equipo argentino, justamente en un clásico frente a Brasil que terminó con victoria albiceleste por 1 a 0 gracias al gol convertido por el defensor Gabriel Mercado sobre el cierre de la primera etapa. Nueve años después, la locura por los campeones del mundo volvió a romper los libros de historia.