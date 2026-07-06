La Selección Argentina dejó este domingo el hotel The Dalmar, en Miami, y emprendió viaje rumbo a Atlanta, donde el próximo martes enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La salida se dio después del exigente triunfo por 3-2 ante Cabo Verde, un partido que se resolvió en el alargue y le permitió a la Albiceleste seguir en carrera.

DIARIO HUARPE estuvo en la puerta del hotel. Un puñado de hinchas esperó al plantel con camisetas, celulares en alto y la ilusión de conseguir una foto o un saludo de los jugadores. Si bien no hubo demasiado contacto directo con los futbolistas, la delegación recibió el cariño de los argentinos que se acercaron para despedirla antes del viaje.

Una despedida con clima mundialista

La escena fue breve, pero cargada de expectativa. Los fanáticos se ubicaron en las inmediaciones del hotel con la esperanza de ver de cerca a Lionel Messi y al resto del plantel. La salida fue ordenada y rápida, como suele ocurrir en cada traslado de la Selección durante la Copa del Mundo.

Argentina dejó atrás Miami, ciudad en la que disputó los 16avos de final, y abrió una nueva etapa dentro del torneo. Antes, el equipo había tenido a Kansas como base y también pasó en dos oportunidades por Dallas.

Scaloni piensa en Egipto

El plantel llega a Atlanta con el objetivo de recuperar energías tras el desgaste que dejó el cruce con Cabo Verde. El sábado, los futbolistas que más minutos jugaron realizaron tareas regenerativas y de gimnasio, mientras que Lionel Scaloni comenzó a evaluar el equipo para el próximo compromiso.

El entrenador analiza posibles variantes para enfrentar a Egipto, en un partido que se jugará el martes desde las 13, hora argentina. Entre las dudas aparecen el lateral izquierdo, el mediocampo y el ataque.

La probable formación de Argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Con Atlanta como nuevo destino, la Selección Argentina inicia otra parada mundialista con la ilusión intacta y un objetivo claro: seguir avanzando rumbo al bicampeonato.