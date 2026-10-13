La Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines consiguió su primera victoria en los World Skate Games Asunción 2026 tras golear 4 a 1 a Angola este martes 13 de octubre, por la segunda fecha del Grupo B. El equipo dirigido por José Luis Páez logró recuperarse de la derrota ante Francia con goles de Lucas Ordóñez, Danilo Rampulla y un doblete de Lucas Martínez. Con este resultado, la Albiceleste recuperó confianza y ahora buscará cerrar la fase de grupos con un triunfo frente a Chile. El encuentro contó con la cobertura especial de GRUPO HUARPE desde Paraguay.

El comienzo fue complicado para Argentina, que mostró algunas imprecisiones defensivas y sufrió las primeras llegadas de Angola. La tarjeta azul a Facundo Bridge dejó al seleccionado con un jugador menos durante dos minutos, aunque la sólida actuación del arquero Conti Acevedo evitó que el rival aprovechara la superioridad numérica. Con el correr de los minutos, los argentinos comenzaron a generar situaciones, pero encontraron una buena respuesta del arquero Francisco Veludo. La insistencia tuvo recompensa cuando faltaban 10 minutos y 44 segundos para el descanso: Lucas Ordóñez sacó un potente remate al ángulo y puso el 1 a 0 con el que terminó la primera mitad.

Argentina superó un comienzo complicado ante Angola y logró ponerse en ventaja.

En el complemento, Argentina consiguió ampliar la diferencia gracias a una gran jugada de Facundo Bridge, quien asistió a Danilo Rampulla para que empujara la bocha en el segundo palo y estableciera el 2 a 0. Sin embargo, el desarrollo volvió a complicarse por las sanciones. Tras una revisión del VAR, Acevedo recibió una tarjeta azul y Juan Cruz "Kaku" Velázquez ingresó para defender el arco. El arquero respondió con una atajada clave ante un penal de Angola y sostuvo la ventaja durante la inferioridad numérica.

Argentina mostró carácter y logró recuperarse tras un comienzo complicado.

Más tarde, una nueva tarjeta azul, esta vez para Gonzalo Romero, permitió que Angola volviera a jugar con superioridad. Gonçalo Neto aprovechó la situación y descontó para el conjunto africano cuando restaban 7 minutos y 23 segundos, poniendo suspenso a la definición. Sin embargo, Argentina logró reaccionar en el tramo final. Lucas Martínez apareció con un potente remate cuando faltaban 3 minutos y 53 segundos para establecer el 3 a 1 y, sobre el cierre, volvió a convertir con una gran definición por encima del arquero para sellar el 4 a 1 definitivo.

Con esta victoria, Argentina dejó atrás el tropiezo del debut y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo B. Ahora enfrentará a Chile este miércoles 14 de octubre, desde las 20, en su última presentación de la fase de grupos, con la mirada puesta en los cuartos de final.

El equipo argentino festejó su primer triunfo en el Mundial.

Las voces argentinas tras la primera victoria en el Mundial

Tras el triunfo por 4 a 1 ante Angola, Lucas Martínez habló con GRUPO HUARPE y destacó la reacción argentina luego de la derrota frente a Francia. El autor de un doblete valoró el cambio de imagen del equipo: "Estamos muy contentos por haber ya dado vuelta un poco la imagen que dejamos ayer". Además, remarcó que el plantel ya piensa en Chile: "No da tiempo a lamentarse mucho ni tampoco a festejar mucho. Ya tenemos que estar pensando en lo que viene".

Lucas Martínez, goleador de Argentina ante Angola.

Por su parte, Danilo Rampulla, autor del segundo gol argentino, destacó la importancia de la victoria para recuperar la confianza: "Este partido nos da otra confianza, otras sensaciones. Nuestro juego de a poco se va afianzando y eso se nota dentro de la pista".

Danilo Rampulla, autor del segundo gol argentino.

Argentina ya piensa en Chile

Tras golear 4 a 1 a Angola, la Selección Argentina Senior masculina ya tiene la mirada puesta en Chile, su próximo rival en los World Skate Games Asunción 2026. El encuentro se disputará este miércoles 14 de octubre, desde las 20, en el cierre de la fase de grupos.

El equipo dirigido por José Luis Páez buscará conseguir una nueva victoria para terminar entre los primeros puestos del Grupo B y llegar con confianza a los cuartos de final del Mundial.