La Selección argentina continúa con su preparación en Kansas de cara al debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, mientras el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni ajusta los últimos detalles del equipo.

El plantel se entrenará este jueves desde las 20, en una práctica que estará abierta a la prensa acreditada por FIFA durante los primeros 15 minutos. La misma modalidad se repetirá el viernes 12 y el sábado 13, mientras que el entrenamiento del domingo será completamente a puertas cerradas.

En cuanto al estado físico de los jugadores, Julián Álvarez trabajó a la par del grupo y dejó buenas sensaciones. El delantero se recupera de una molestia en el tobillo y apunta a llegar en óptimas condiciones al estreno.

Por su parte, Leandro Paredes participó solo de una parte de la práctica y luego continuó con tareas diferenciadas. El mediocampista evoluciona de un desgarro sufrido recientemente y el cuerpo técnico espera poder contar con él en los próximos días.

En tanto, Emiliano Martínez continúa entrenándose con un vendaje en el dedo anular de la mano derecha. Se estima que entre el viernes y el fin de semana volverá a trabajar con guantes, sin que su presencia en el debut esté en duda.

Los futbolistas que tuvieron poca participación o ingresaron en los minutos finales del último encuentro ante Islandia realizaron trabajos físicos de mayor intensidad y cerraron la jornada con ejercicios de fútbol en espacios reducidos.

La Albiceleste seguirá con su puesta a punto en Kansas, con tres entrenamientos de acceso limitado para la prensa, mientras define el equipo que saldrá a la cancha en el debut mundialista.

Cronograma de actividades:

Jueves 11 de junio

20: Entrenamiento (abierto los primeros 15 minutos para la prensa acreditada por FIFA)

Viernes 12 de junio

20: Entrenamiento (abierto los primeros 15 minutos para la prensa acreditada por FIFA)

Sábado 13 de junio

20: Entrenamiento (abierto los primeros 15 minutos para la prensa acreditada por FIFA)

Domingo 14 de junio

20: Entrenamiento (cerrado a la prensa)