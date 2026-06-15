La espera terminó. Después de cuatro años de la consagración en Qatar 2022, la Selección Argentina volverá a salir a escena en una Copa del Mundo con el desafío de defender el título. El equipo de Lionel Scaloni debutará este martes 16, desde las 22 (hora argentina), frente a Argelia en el Estadio Kansas City, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

La previa del estreno estuvo marcada por las definiciones que dejó el entrenador en conferencia de prensa. Aunque evitó confirmar la formación titular, sí despejó una de las principales incógnitas: Emiliano “Dibu” Martínez estará disponible y todo indica que ocupará el arco argentino pese a la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha semanas atrás. “Emiliano está bien y disponible, así que creo que va a jugar”, afirmó.

En la práctica de este lunes, la última antes del debut, el cuerpo técnico terminará de resolver las dudas que aún persisten en la alineación.

Una de ellas está en la defensa. Cristian Romero está recuperado y apunta a ser titular, pero resta conocer quién será su acompañante en la zaga central. Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez aparecen como las alternativas que maneja el entrenador.

La decisión también impactará en el lateral izquierdo, donde Argentina deberá suplir la ausencia de Nicolás Tagliafico. El defensor continúa recuperándose de un desgarro en el sóleo izquierdo y será la única baja para el debut. Facundo Medina asoma como el principal candidato para ocupar ese sector, aunque otra posibilidad es que Lisandro Martínez juegue por la banda y Otamendi integre la dupla central.

Pese a la ausencia del lateral campeón del mundo, Scaloni llevó tranquilidad sobre el estado general del plantel. “Lesionado no hay ninguno, veremos si Nico hace la parte con el grupo, pero ya no hay lesionados. Nunca tuve inconvenientes para armar el equipo, más allá de dejar afuera a algunos jugadores importantes”, sostuvo.

En ataque también persiste una incógnita. Lionel Messi será la referencia ofensiva y estará acompañado por Lautaro Martínez o Julián Álvarez. El delantero del Inter llega en un gran momento tras conquistar la Serie A, mientras que el cordobés dejó atrás una molestia en uno de sus tobillos y volvió a estar disponible.

“Leo siempre ha estado y siempre fue fundamental, ahora lo será aún más y se lo ve bien. Julián tuvo el problema en el tobillo, pero ha dado fruto su recuperación y para mañana está disponible y es opción”, destacó el DT.

Más allá de las dudas futbolísticas, Scaloni buscó transmitir calma frente a la ansiedad que suele generar un debut mundialista. El recuerdo de la caída ante Arabia Saudita en Qatar sigue presente y sirve como aprendizaje para afrontar el nuevo desafío.

“Es un partido de fútbol y tenemos la experiencia del último Mundial, que indica que no es fundamental el primer partido, más allá de que es importante. Tenemos la tranquilidad de que no se acaba acá”, señaló.

Al mismo tiempo, dejó en claro que el cuerpo técnico no subestima al rival. “Argelia tiene buenos jugadores adelante y mediocampistas con buen pie. También tiene poder de adaptación a distintos esquemas. Es un equipo a respetar y nos pondrá, seguramente, las cosas difíciles”, advirtió.

El entrenador también tomó como referencia algunas sorpresas que ya dejó el torneo, entre ellas el empate de Cabo Verde frente a España. “No hay rivales fáciles. Hemos visto lo que le pasó a España. Argelia es un equipo que nos preocupa porque tiene jugadores de grandísimo nivel”, remarcó.

Con Messi como bandera, una base consolidada y el objetivo de volver a pelear por la Copa del Mundo, Argentina iniciará este martes un nuevo camino mundialista. El primer paso será frente a Argelia, en Kansas City, donde comenzará oficialmente la defensa de la corona obtenida en Qatar y la ilusión de volver a hacer historia.