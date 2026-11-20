Argentina aprobó su adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que modifica el procedimiento para solicitar la protección de invenciones en distintos países. La decisión generó un debate sobre sus posibles consecuencias para la industria farmacéutica nacional, la producción de medicamentos genéricos y los precios que pagan los consumidores en las farmacias.

La incorporación fue aprobada por el Senado con 47 votos afirmativos y 22 negativos, sin abstenciones, y completó el trámite parlamentario iniciado años atrás. El tratado, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), permite presentar una solicitud internacional para buscar protección de una invención en más de 150 países.

Qué establece el tratado internacional

El PCT fue firmado en 1970 y Argentina había suscripto su adhesión ese mismo año, aunque su incorporación quedó pendiente durante décadas. El Senado ya había aprobado una ratificación en 1998, pero el proceso legislativo se completó recién con el tratamiento de las modificaciones realizadas por Diputados.

El sistema busca simplificar los trámites para quienes solicitan patentes en distintos mercados, mediante una presentación internacional. Sin embargo, no otorga automáticamente una patente en todos los países, ya que cada Estado conserva la facultad de examinar las solicitudes y decidir si concede o rechaza la protección.

La preocupación por los medicamentos y los genéricos

Uno de los principales cuestionamientos proviene de los laboratorios nacionales y organizaciones vinculadas al acceso a la salud. Advierten que una ampliación de los derechos de propiedad intelectual podría demorar la competencia de medicamentos genéricos y biosimilares, además de generar mayores costos para los pacientes.

El sector farmacéutico local también cuestionó la exclusión de determinadas flexibilidades del procedimiento internacional. En particular, la versión aprobada dejó afuera el capítulo II del tratado, referido al examen preliminar internacional de las solicitudes de patentes.

Qué sostiene el Gobierno

Desde el Ejecutivo defienden la incorporación al sistema internacional como una herramienta para adecuar las reglas argentinas a los estándares de sus socios comerciales. También sostienen que permitirá facilitar la integración al comercio internacional y generar condiciones favorables para la innovación y las inversiones.

La adhesión forma parte de los compromisos asumidos por el presidente Javier Milei en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos. De esta manera, el cambio normativo abre una nueva etapa para el sistema de patentes argentino, mientras continúa el debate sobre sus posibles efectos en el acceso a los medicamentos.