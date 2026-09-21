La Selección Argentina Senior Masculina comenzó su preparación en Portugal, donde lleva adelante sus primeros entrenamientos en la pista de la Associação Académica de Espinho.

El conjunto argentino continúa afinando detalles y poniéndose a punto de cara a los World Skate Games, que se disputarán en octubre en Asunción, Paraguay.

El debut será ante Francia

Argentina integrará el Grupo A de la competencia de Senior Masculino y tendrá su estreno el lunes 12 de octubre frente a Francia, desde las 17:45 horas.

Luego, el martes 13, el seleccionado argentino se medirá ante Angola a las 20, mientras que cerrará su participación en la zona el miércoles 14 frente a Chile, también a las 20.

Los grupos y la sede

El Grupo A está integrado por Suiza, Italia, Portugal y España, mientras que Argentina forma parte del Grupo A correspondiente a la programación informada para el Senior Masculino.

La sede provista por la organización para el hockey sobre patines será el estadio Oscar Harrison, recinto techado y multipropósito ubicado en el Parque Olímpico de Luque, con capacidad para 3.300 espectadores.