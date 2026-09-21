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Argentina Senior Masculina ya trabaja en Portugal rumbo a Asunción 2026
POR REDACCIÓN
La Selección Argentina Senior Masculina comenzó su preparación en Portugal, donde lleva adelante sus primeros entrenamientos en la pista de la Associação Académica de Espinho.
El conjunto argentino continúa afinando detalles y poniéndose a punto de cara a los World Skate Games, que se disputarán en octubre en Asunción, Paraguay.
El debut será ante Francia
Argentina integrará el Grupo A de la competencia de Senior Masculino y tendrá su estreno el lunes 12 de octubre frente a Francia, desde las 17:45 horas.
Luego, el martes 13, el seleccionado argentino se medirá ante Angola a las 20, mientras que cerrará su participación en la zona el miércoles 14 frente a Chile, también a las 20.
Los grupos y la sede
El Grupo A está integrado por Suiza, Italia, Portugal y España, mientras que Argentina forma parte del Grupo A correspondiente a la programación informada para el Senior Masculino.
La sede provista por la organización para el hockey sobre patines será el estadio Oscar Harrison, recinto techado y multipropósito ubicado en el Parque Olímpico de Luque, con capacidad para 3.300 espectadores.