El Comité Nacional Técnico HsP dio a conocer la lista oficial de jugadores seleccionados por el Staff Técnico de la Selección Argentina Senior Masculina para disputar los próximos World Skate Games 2026 en Paraguay. La nómina reúne a jugadores que actualmente compiten en clubes de Portugal, Italia, Francia, España y San Juan.

La convocatoria incluye 12 jugadores, entre ellos nueve integrantes de la lista general y tres arqueros. El plantel representará a Argentina en la competencia internacional que se desarrollará en Paraguay.

Los jugadores seleccionados

Entre los jugadores convocados aparecen Gonzalo Romero, Facundo Bridge, Facundo Navarro, Danilo Rampulla, Lucas Ordoñez, Ezequiel Mena, Lucas Martinez, Franco Platero y Matias Pascual.

Romero, Bridge, Navarro y Rampulla juegan en Sporting de Portugal. Ordoñez pertenece al C.A Argentino de San Juan, mientras que Mena integra el Porto de Portugal.

La lista se completa con Martinez, jugador de HC Bassano de Italia, Platero, de HC Liceo de España, y Pascual, de Igualada HC de España.

Los arqueros de la Selección

Para el arco, el Staff Técnico seleccionó a Constantino Acevedo, de Benfica de Portugal; Juan Cruz Velázquez, de HRC Monza de Italia; y Bautista Acevedo, de Hockey Club Quevert de Francia.

De esta manera, los tres arqueros convocados llegan desde clubes de Portugal, Italia y Francia. La nómina forma parte de la lista oficial difundida por el CNTHSP para los World Skate Games 2026.

La lista oficial

Gonzalo Romero — Sporting, Portugal.



Facundo Bridge — Sporting, Portugal.



Facundo Navarro — Sporting, Portugal.



Danilo Rampulla — Sporting, Portugal.



Lucas Ordoñez — C.A Argentino, San Juan.



Ezequiel Mena — Porto, Portugal.



Lucas Martinez — HC Bassano, Italia.



Franco Platero — HC Liceo, España.



Matias Pascual — Igualada HC, España.

Arqueros:

Constantino Acevedo — Benfica, Portugal.



Juan Cruz Velázquez — HRC Monza, Italia.



Bautista Acevedo — Hockey Club Quevert, Francia.