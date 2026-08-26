Argentina volverá a tener un rol central en el escenario internacional del automovilismo con la realización del Congreso Americano FIA 2026, que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires entre el lunes 31 de agosto y el miércoles 2 de septiembre.

El encuentro será organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA), que será la institución anfitriona en su condición de representante oficial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en el país. La realización del congreso marca el regreso de Argentina a la agenda institucional del deporte motor después de casi 15 años.

Uno de los principales protagonistas será Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, quien participará junto con los máximos directivos y representantes de más de 35 instituciones automovilísticas del continente americano.

El Congreso Americano FIA 2026 no estará limitado exclusivamente a las competencias. Durante las tres jornadas, las delegaciones analizarán las principales tendencias internacionales vinculadas tanto con el deporte motor como con la movilidad urbana y de carretera.

Entre los ejes de debate estará el desarrollo deportivo, con estrategias destinadas a la formación de nuevos talentos y al fortalecimiento de las competencias regionales.

También se abordarán cuestiones relacionadas con la seguridad y la innovación. En ese marco, los representantes analizarán la incorporación de nuevas tecnologías y mejoras en infraestructura destinadas a aumentar la seguridad en circuitos y rutas.

Otro de los puntos centrales será la movilidad sostenible. Las delegaciones discutirán planes destinados a reducir las emisiones contaminantes y avanzar en la incorporación de energías limpias dentro del transporte.

La infraestructura vial también tendrá un lugar destacado en la agenda, con el análisis de políticas públicas e iniciativas privadas orientadas a la prevención de siniestros y a la mejora de las condiciones de circulación.

Reuniones y acuerdos internacionales

El congreso incluirá además reuniones bilaterales entre dirigentes de la FIA, autoridades de los clubes miembros y promotores internacionales.

Esas mesas de trabajo buscarán avanzar en acuerdos de cooperación, analizar proyectos de infraestructura y explorar el retorno o la consolidación de competencias internacionales en distintos países de la región.

Para el Automóvil Club Argentino, la realización del encuentro representa una oportunidad para fortalecer los vínculos institucionales y recuperar protagonismo en las discusiones internacionales relacionadas con el automovilismo y la movilidad.

El presidente del ACA, César Carman, destacó la importancia de que Argentina vuelva a ocupar un lugar destacado en estas conversaciones y consideró que el congreso permitirá reactivar vínculos con los principales referentes del deporte motor.

Un evento que vuelve a poner a Argentina en el mapa

La realización del Congreso Americano FIA 2026 también genera expectativas por el renovado interés argentino en recuperar presencia dentro de las grandes competencias internacionales.

El encuentro se realizará en Buenos Aires entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, reunirá a representantes de más de 35 clubes americanos y tendrá como figura central al presidente de la FIA.

Así, Argentina volverá a ser durante tres jornadas uno de los puntos de encuentro del automovilismo continental, con una agenda que combinará deporte, tecnología, seguridad vial, infraestructura y movilidad sostenible.