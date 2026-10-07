La Selección Argentina se mantuvo en el segundo puesto del Ranking FIFA, según la nueva actualización publicada este miércoles tras el receso internacional. España continúa como líder de la clasificación, mientras que Francia completa el podio.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni conservó su posición luego de una fecha FIFA en la que consiguió tres victorias: 3-0 ante Bolivia, 7-0 frente a Burkina Faso y 3-0 contra Benín, en el partido que marcó la despedida de Lionel Messi del seleccionado.

España, en tanto, amplió su ventaja sobre Argentina debido a la calidad de los rivales que enfrentó durante esta ventana internacional.

Francia completa el podio

Francia se ubicó tercera en la clasificación después de conseguir tres triunfos y un empate durante la última jornada internacional. Inglaterra, por su parte, permaneció en el cuarto lugar.

Uno de los principales movimientos se produjo con Portugal. El seleccionado europeo escaló dos posiciones y quedó quinto, por delante de Brasil y Marruecos.

Brasil descendió al sexto puesto, mientras que Marruecos cayó al séptimo. Bélgica y Países Bajos conservaron el octavo y noveno lugar, respectivamente, y México cerró el Top 10.

Los cambios después de 338 partidos

La nueva actualización del Ranking FIFA contempló los resultados de 338 partidos internacionales disputados durante las últimas semanas.

Los encuentros correspondieron principalmente a la Liga de las Naciones de la UEFA y de la Concacaf, además de partidos correspondientes a las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

Entre las selecciones que también modificaron su posición aparecen Suiza, que subió dos lugares y quedó duodécima, y Alemania, que descendió al decimotercer puesto. Croacia, en tanto, cayó al decimocuarto lugar.

Así quedó el Top 10

España — 2011,57 puntos Argentina — 1972,80 puntos Francia — 1958,86 puntos Inglaterra — 1925,59 puntos Portugal — 1807,69 puntos Brasil — 1806,51 puntos Marruecos — 1805,34 puntos Bélgica — 1779,17 puntos Países Bajos — 1778,61 puntos México — 1738,48 puntos

La próxima actualización del Ranking FIFA está prevista para el 18 de noviembre de 2026. Hasta entonces, Argentina permanecerá como escolta de España en la clasificación mundial.