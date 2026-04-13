La Selección argentina Sub 17 logró la clasificación al Mundial de la categoría tras su participación en el Sudamericano, asegurando su lugar entre los siete equipos de Conmebol que disputarán el certamen internacional. El equipo dirigido por Diego Placente vuelve así a la máxima cita juvenil con la ilusión de pelear por el título.

El Mundial Sub 17 se jugará en Qatar, país que será sede de las próximas ediciones del torneo juvenil organizado por la FIFA. La competencia reunirá a 48 selecciones, un formato ampliado que busca mayor participación global.

En cuanto al calendario, el torneo se disputará en los próximos meses —como ocurre habitualmente tras los torneos continentales— y contará con varias semanas de competencia intensa, desde la fase de grupos hasta la final.

El formato del Mundial tendrá una primera instancia con doce grupos de cuatro equipos cada uno. Allí, todos jugarán contra todos y avanzarán a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros.

Luego comenzará la etapa eliminatoria, que incluirá dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y final, en un sistema de eliminación directa hasta consagrar al campeón.

La clasificación de Argentina se dio en el marco del Sudamericano Sub 17, torneo que otorga siete cupos para la región. El certamen se disputa con diez selecciones divididas en dos grupos, con instancias finales y playoffs que definen todos los clasificados al Mundial.

Con este logro, la Albiceleste buscará mejorar sus mejores actuaciones históricas en la categoría, donde alcanzó el tercer puesto en tres oportunidades, pero aún persigue su primer título mundial Sub 17.