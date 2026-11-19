La Selección Argentina Sub 17 comenzará este jueves su participación en el Mundial de Qatar 2026, cuando enfrente a Australia por la primera fecha del Grupo C. El encuentro se disputará desde las 13, hora argentina, en la Cancha 8 del complejo Aspire Zone, con el equipo dirigido por Diego Placente en busca de un buen comienzo.

La Albiceleste comparte la zona con Australia, Mozambique y Dinamarca, por lo que el debut será importante para comenzar a sumar en la competencia. El seleccionado nacional buscará mejorar su actuación en la edición anterior, en la que quedó eliminado en los 16avos de final frente a México.

Cómo llega Argentina al debut

El plantel realizó su último entrenamiento el miércoles antes del partido frente al conjunto oceánico. Además, el equipo deberá afrontar el encuentro con algunas bajas por suspensiones que arrastra de la final del Sudamericano ante Colombia.

Simón Escobar y Mateo Mendizabal cumplirán la fecha de suspensión correspondiente durante el debut. Por su parte, Alan Alcaraz acumula dos fechas y tampoco podrá estar disponible para el partido frente a Mozambique.

Las posibles formaciones

El probable equipo argentino estaría integrado por Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Julio Coria y Alex Cardozo; Matheo Machuca y Marcos Ortiz; Tobías Goytia, Giovanni Baroni y Emiliano Barrionuevo; Facundo Salinas. El entrenador es Diego Placente.

Por el lado de Australia, la posible formación sería con Charlie Wilson-Papps; Max Lyall-Rajendra, Marcus Savic, Archie Mitchell y Callum McCaskey; Jariyah Shah, Dionn Nigro y Oli O'Carroll; Akol Akon, Luke Becvinovski y Max Court. El seleccionado oceánico es dirigido por Carl Veart.

El formato del Mundial Sub 17

La competencia reúne a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.

Todos los partidos se disputarán en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, con excepción de la final, que tendrá como escenario el Ahmad bin Ali Stadium.