La Selección Argentina Sub-17 consiguió su primera victoria en el Mundial de Qatar 2026 tras derrotar 2-1 a Mozambique por la segunda fecha del Grupo C. El equipo dirigido por Diego Placente tuvo un buen comienzo, consiguió una ventaja de dos goles y debió resistir en el tramo final para quedarse con los tres puntos.

Mateo Machuca y Simón Escobar fueron los autores de los tantos argentinos, mientras que Alírio Júnior marcó el descuento para el seleccionado africano. Con este resultado, la Albiceleste llegó a cuatro unidades y quedó segunda en su zona, por detrás del líder.

Argentina sacó ventaja en el primer tiempo

El conjunto nacional comenzó el encuentro con intensidad y consiguió abrir el marcador a los cuatro minutos mediante Mateo Machuca. La ventaja temprana le permitió manejar el desarrollo del partido y encontrar espacios frente a un rival que tuvo dificultades para contener los ataques argentinos.

A los 31 minutos, Simón Escobar amplió la diferencia y puso el 2-0 para la Selección. Sin embargo, cuando parecía que Argentina se marcharía al descanso con una ventaja cómoda, Mozambique encontró el descuento prácticamente en la última jugada de la primera etapa.

El autor del tanto fue Alírio Júnior, quien volvió a meter al seleccionado africano en partido y generó incertidumbre para el complemento. A partir de ese momento, Argentina debió trabajar para sostener el resultado.

El cansancio complicó el cierre del encuentro

Durante el segundo tiempo, el equipo de Placente sintió el desgaste acumulado por la disputa de partidos consecutivos y Mozambique comenzó a ganar protagonismo. El seleccionado africano buscó el empate y estuvo cerca de conseguirlo, aunque el VAR intervino para anularle un gol por posición adelantada a los 25 minutos del complemento.

Argentina consiguió mantener la diferencia hasta el final y celebró una victoria importante para sus aspiraciones mundialistas. Pese a las dificultades del cierre, el equipo logró sumar tres puntos que le permiten depender de sí mismo para continuar avanzando en la competencia.

Cuándo vuelve a jugar Argentina

Con cuatro unidades, la Selección quedó segunda en el Grupo C, por encima de Mozambique debido a una mejor diferencia de gol. El próximo compromiso será frente a Dinamarca, el miércoles siguiente desde las 12.30, en el último encuentro correspondiente a la fase de grupos.