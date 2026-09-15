La Selección Argentina Sub 19 comenzará este jueves 17 de septiembre su participación en los Juegos Suramericanos 2026. El equipo dirigido por Diego Placente enfrentará a Paraguay desde las 10, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s, escenario de todos los partidos del torneo masculino.

El seleccionado argentino integra el Grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela. La competencia tendrá una exigente primera fase, con tres encuentros en apenas cinco días.

El calendario de Argentina

Después del debut frente a Paraguay, Argentina volverá a jugar el sábado 19 de septiembre ante Uruguay. El encuentro comenzará a las 14, mientras que el cierre de la primera ronda será el lunes 21, también desde las 14, frente a Venezuela.

Los dos primeros equipos de cada zona avanzarán a las semifinales, que están previstas para el miércoles 23 de septiembre. El Grupo A estará conformado por Colombia, Perú, Chile y Panamá.

La final y el partido por la medalla de bronce se disputarán el viernes 25. De esta manera, el conjunto dirigido por Placente tendrá como objetivo avanzar en la competencia y luchar por un lugar en el podio.

En busca de otro oro

Argentina buscará conquistar por tercera vez el oro en esta disciplina dentro de los Juegos Suramericanos. Los anteriores títulos fueron obtenidos en 1982 y 1986, mientras que el historial también registra una medalla de plata conseguida en 2014.

El debut ante Paraguay marcará así el comienzo del recorrido argentino en Rosario. El seleccionado tendrá cinco días para disputar sus tres partidos de la fase inicial y buscar uno de los dos lugares que entregan el pase a semifinales.