La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines comenzará este domingo su participación en el Mundial 2026. El seleccionado enfrentará a Suiza desde las 13.15, en el Estadio de la Secretaría Nacional de Deporte.

El estreno marcará el inicio del camino del equipo argentino en la competencia mundialista. Los juveniles llegan a este partido con el objetivo de comenzar de la mejor manera su participación en Paraguay.

El primer desafío

Suiza será el primer rival de Argentina en el Mundial. El partido está programado para este domingo a las 13.15 y será el punto de partida para el seleccionado Sub 19.

Después del debut, el equipo argentino continuará su recorrido en la fase de grupos. España e Italia serán los siguientes rivales que tendrá el seleccionado durante esta primera etapa.

El camino del grupo

Argentina disputará tres partidos en la fase inicial del Mundial. Tras el encuentro frente a Suiza, el lunes enfrentará a España desde las 20 y el martes cerrará esta instancia ante Italia, a partir de las 15.30.

El seleccionado nacional tendrá así tres jornadas consecutivas de competencia. El objetivo inicial será avanzar en el torneo y continuar el camino mundialista en Paraguay.

La ilusión argentina

El Sub 19 argentino afrontará nuevamente una competencia internacional con la camiseta albiceleste. El debut ante Suiza será la primera oportunidad para comenzar a construir el recorrido dentro del Mundial 2026.

La bocha comenzará a rodar este domingo desde las 13.15 en el Estadio de la Secretaría Nacional de Deporte. Argentina pondrá en marcha allí su sueño mundialista en Paraguay.