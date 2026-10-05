La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines tendrá este lunes uno de los partidos más exigentes de la primera fase del Mundial de Asunción 2026. Desde las 12 enfrentará a España, vigente campeón de la categoría, en un duelo entre dos equipos que comenzaron el certamen con triunfos.

Para este compromiso, Argentina saldrá desde el inicio con Fraifer en el arco, acompañado por Romero, Sottano, Morales y Alonzo.

Un debut con goleada

La Albiceleste llega después de vencer 7-3 a Suiza en el debut. El equipo dirigido por Esteban “Tuco” Ábalos sacó diferencias desde el comienzo y, aunque los europeos lograron acercarse en el marcador, terminó imponiendo nuevamente su juego para cerrar una victoria contundente.

Bautista Romero convirtió dos goles, mientras que Joaquín Morales, Lucas Sottano, Alejo Espinoza, Valentín Funes y Nicolás Alonzo completaron el marcador argentino.

España también comenzó el Mundial con una victoria. El conjunto europeo derrotó 4-1 a Italia y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A, que comparten Argentina, España, Italia y Suiza.

Antecedentes entre Argentina y España

El partido tendrá además el peso de los antecedentes recientes entre dos selecciones acostumbradas a pelear por los primeros puestos de la categoría.

En el Mundial de Novara 2024, España derrotó 5-3 a Argentina durante la fase de grupos. Los españoles terminaron posteriormente consagrándose campeones tras superar 3-1 a Portugal en la final, mientras que la Albiceleste consiguió la medalla de bronce después de vencer 7-4 a Italia.

Otro antecedente fuerte se produjo en Barcelona 2019. Argentina y España llegaron hasta la final del Mundial Sub 19 y el seleccionado europeo se quedó con el título tras imponerse 3-2.

Argentina busca volver a lo más alto

La Albiceleste logró volver a ser campeona tres años después de aquella final. En San Juan 2022 derrotó 4-1 a Italia y conquistó su tercer título mundial de la categoría, luego de los obtenidos en 1999 y 2005.

Ahora, en Asunción, Argentina vuelve a encontrarse con España en una instancia inicial, pero con puntos importantes en juego para comenzar a perfilar las posiciones del grupo.

El equipo nacional cuenta además con una marcada presencia sanjuanina: nueve de los 12 jugadores convocados son de San Juan.

Después de la goleada ante Suiza, España será así el primer gran examen para el conjunto de Ábalos, frente a un rival que defiende la corona mundial y que ya lo venció en la última edición del campeonato.