La Selección Argentina Sub-19 masculina de hockey sobre patines tendrá este martes una nueva prueba en su preparación para los World Skate Games ASU26, que se desarrollarán en Paraguay.

El combinado nacional enfrentará a Olimpia Patín Club, desde las 20:30, en el Velódromo Vicente Alejo Chancay. El encuentro será abierto al público y tendrá entrada libre y gratuita, por lo que los fanáticos sanjuaninos podrán acercarse para acompañar al equipo juvenil.

El amistoso forma parte de la preparación del seleccionado argentino, que tiene como gran objetivo la cita mundialista de octubre.

Camino al Mundial

Los World Skate Games ASU26 tendrán a Paraguay como sede y el torneo Sub-19 se disputará entre el 4 y el 10 de octubre. Argentina ya conoce su fixture para la fase de grupos. El debut será el domingo 4 de octubre, a las 13:15, frente a Suiza.

El segundo compromiso llegará el lunes 5, a las 20, ante España, mientras que el conjunto nacional cerrará su participación en la fase inicial el martes 6, a las 15:30, frente a Italia.

Con rivales, fechas y horarios confirmados, cada partido de preparación adquiere mayor importancia para llegar de la mejor manera al Mundial.

Las otras selecciones también tienen fixture

Argentina tendrá representación en las tres categorías principales de hockey sobre patines. El Senior Masculino debutará el lunes 12 de octubre, a las 17:45, frente a Francia. Luego jugará ante Angola y Chile.

Por su parte, el Senior Femenino comenzará su participación el lunes 5 de octubre, a las 15:30, frente a Francia. Después enfrentará a España y cerrará la fase de grupos ante Chile.

Así, San Juan será escenario de una nueva presentación del Sub-19, que buscará aprovechar el amistoso ante Olimpia para ajustar detalles y continuar su puesta a punto antes de viajar a Paraguay. La cita será este martes 25 de agosto, a las 20:30, en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, con acceso gratuito para el público.