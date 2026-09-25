En Argentina Sub-19 tendrá este viernes una nueva oportunidad de quedarse con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente enfrentará a Paraguay desde las 15 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, en una final que tendrá además un condimento especial: ambos equipos ya se enfrentaron en el debut del torneo.

En aquel primer partido, Paraguay se impuso por 2-1, por lo que el encuentro por la medalla dorada será también una revancha para el conjunto argentino. La Albirroja llegó a la definición después de derrotar 1-0 a Chile en semifinales. Argentina, en tanto, venció por el mismo resultado a Perú.

Un camino con finales agónicos

El seleccionado nacional terminó segundo en el Grupo B, detrás de Paraguay. En su debut cayó 2-1 ante el conjunto guaraní, luego consiguió su primera victoria al superar 1-0 a Uruguay y cerró la fase inicial con un empate 1-1 ante Venezuela.

Ese último partido tuvo un desenlace particular. Argentina encontró la igualdad en el tiempo agregado mediante un gol de Ramiro Tulián, resultado que le permitió terminar segunda en la zona y avanzar a las semifinales.

En la siguiente instancia volvió a necesitar de los minutos finales. Frente a Perú, la Selección consiguió el triunfo 1-0 con un gol de Santiago Espíndola a los 88 minutos, resultado que le aseguró el pase a la final y, como mínimo, la medalla de plata.

El recorrido hasta la definición tuvo además un cambio en los cruces. Originalmente Argentina iba a enfrentar a Chile, pero la organización modificó el criterio de desempate utilizado para ordenar las posiciones de los grupos. De esa manera, Perú terminó como rival argentino y Chile pasó a jugar contra Paraguay.

Una final con historia

El escenario también tiene un antecedente especial para Argentina. La Selección consiguió la medalla de oro en fútbol masculino en 1982 y 1986. En Rosario, en 1982, derrotó a Ecuador en la final; cuatro años después volvió a quedarse con el título en Santiago de Chile, tras vencer a Colombia.

La última medalla argentina en esta disciplina había sido la plata en 2014. Ahora, la Sub-19 tendrá la posibilidad de volver a subir a lo más alto del podio.

Hora y dónde se juega

La final entre Argentina y Paraguay se disputará este viernes 25 de septiembre desde las 15, en el Estadio Marcelo Bielsa, en Rosario.

El partido será transmitido por TyC Sports, DeporTV, Disney+ y LPF Play, según informó la Asociación del Fútbol Argentino.

El partido por la medalla de bronce, entre Perú y Chile, se jugará previamente desde las 10 en el mismo estadio.