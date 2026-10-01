El seleccionado argentino Sub 19 de hockey sobre patines emprendió su viaje rumbo a Paraguay para disputar el Mundial de la categoría. Los chicos argentinos parten con la ilusión de representar al país, afrontar el desafío internacional y buscar la Copa.

DIARIO HUARPE habló en la previa con Nicolás Alonzo, capitán del equipo, Renzo Ferrer y el entrenador Esteban Ábalos. Los tres coincidieron en destacar la unión del grupo, el trabajo realizado y las expectativas que tienen antes de comenzar la competencia.

Alonzo y la responsabilidad de llevar la cinta

Nicolás Alonzo afrontará el Mundial como capitán del seleccionado argentino y reconoció que la responsabilidad es grande. “Siempre las expectativas, más que nada, siendo Argentina, son muy altas”, expresó.

El jugador destacó especialmente la unión que logró el grupo durante el proceso de preparación. “Con este grupo que tenemos, la verdad es que estamos muy unidos y estamos claros con el equipo”, sostuvo.

En las horas previas al viaje, Alonzo reconoció que aparecen los nervios y la ansiedad por llegar a Paraguay. “Con muchos nervios, mucha ansiedad de llegar ya a Paraguay, así que estamos todos encantados”, contó.

El capitán también destacó el acompañamiento que recibió durante todo el proceso, especialmente de su familia y sus amigos. “Mi viejo me ha apoyado muchísimo durante todo el proceso”, afirmó, y agregó que está “muy agradecido por todo”.

El sueño de traer la Copa a casa

Alonzo explicó que asumir la capitanía representa una responsabilidad importante, aunque también resaltó el respaldo de sus compañeros. “Yo creo que los chicos me ayudan mucho también, yo también trato de ayudarlos mucho, tanto en lo nacional como dentro de la cancha”, señaló.

Sobre los rivales que encontrarán en Paraguay, reconoció que se enfrentarán con jugadores que integran grandes equipos. Sin embargo, dejó en claro que Argentina confía en sus propias condiciones y buscará pelear por el título.

“Nosotros creo que no nos desmerecen, no nos valoramos por jugar en la Argentina, también somos bastante fuertes y vamos a dar lo mejor para poder tener el título”, sostuvo Alonzo. Además, contó una de las cábalas que tendrá durante la competencia: Fauci Camara será quien le coloque la cinta.

Ferrer y un grupo que llega unido

Renzo Ferrer también destacó el vínculo que construyó el plantel durante la preparación. “En la intimidad somos un grupo muy unido, o sea, hacemos muchas cosas, así que muy unido”, expresó.

El jugador aseguró que llegan después de mucho trabajo y con un análisis positivo del equipo. “Venimos trabajando mucho y creo que vamos a llegar muy bien al Mundial para plantarle cara a selecciones grandes como España e Italia”, manifestó.

Ferrer también contó algunas de sus cábalas para afrontar los partidos, entre ellas entrar con el pie derecho, ponerse una cinta en el arito y utilizar una manga. Para el seleccionado argentino, el objetivo está claro: “El sueño es traer la Copa a casa”.

Ábalos y el valor de la experiencia

El entrenador Esteban Ábalos explicó que el viaje representa el cierre de un largo proceso de preparación. “Después de tanto tiempo de trabajo, bueno, llegó el momento de partir”, expresó antes de emprender el recorrido hacia Paraguay.

El técnico pidió tranquilidad a sus jugadores y destacó que se prepararon para afrontar el desafío. “Nos hemos preparado muy bien para esto, así que ahora vamos a disfrutar de estar juntos todo este tiempo, que es una vivencia importante para ellos”, señaló.

Ábalos explicó que el equipo afrontará la competencia partido a partido. La intención será terminar la fase de grupos lo mejor clasificado posible, con el primer puesto como objetivo ideal.

El entrenador también destacó el acompañamiento de las familias y el sacrificio que existe detrás de la participación en un deporte amateur. “Todos hacemos un sacrificio para dejar nuestros trabajos, para dejar las familias y para ir a hacer esto que creo que nos gusta y nos apasiona”, sostuvo.

El camino del Sub 19 en el Grupo A

La Selección Argentina Sub 19 integra el Grupo A de los World Skate Games Asunción 2026. El debut mundialista será el domingo 4 de octubre frente a Suiza, desde las 13:15.

El segundo compromiso llegará el lunes 5 de octubre, cuando Argentina se enfrente con España a partir de las 20. La fase de grupos se cerrará el martes 6 de octubre frente a Italia, desde las 15:30.

Así, los chicos argentinos tendrán tres partidos para buscar la mejor posición posible dentro del Grupo A. El objetivo del plantel, tal como expresó Renzo Ferrer, será llegar hasta el final con el sueño de “traer la Copa a casa”.

Antes de partir, Ábalos dejó un mensaje para los hinchas argentinos del hockey. “Vamos a dejar todo lo que podamos, todo lo que esté a nuestro alcance, lo vamos a dejar, lo vamos a hacer para poder traer el Mundial”, afirmó.

Ahora, el Sub 19 argentino emprende el camino hacia Paraguay con un objetivo compartido. Nicolás Alonzo, Renzo Ferrer, Esteban Ábalos y todo el plantel llevarán consigo la ilusión de un grupo que quiere dejarlo todo por la camiseta argentina.