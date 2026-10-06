Argentina Sub 19 sufrió y empató 2 a 2 con Italia en el Mundial de Hockey

La Selección Argentina Sub 19 masculina empató 2 a 2 frente a Italia en la tercera fecha del Mundial de Hockey sobre patines dentro de los World Skate Games Asunción 2026. El encuentro disputado en Paraguay determinó el pase albiceleste a la fase eliminatoria tras quedar en el tercer puesto del grupo.

El equipo dirigido por Esteban Tuco Ábalos venía de tener un andar irregular en la competencia ecuménica. En la primera jornada había debutado con una sólida victoria por 7 a 3 ante Suiza, pero luego sufrió un duro golpe al caer derrotado por 6 a 1 frente a España.

Frente a Italia el desarrollo resultó sumamente peleado, ya que el rival golpeó primero y se puso 1 a 0 en el marcador. En cuestión de minutos el conjunto nacional reaccionó para igualar, aunque los europeos volvieron a ponerse al frente hasta que la albiceleste estableció el dos a dos definitivo.

El arquero Martín Mercado se convirtió en la gran figura del encuentro con una actuación determinante debajo de los tres palos. El guardameta argentino atajó un penal fundamental en un momento crítico y sostuvo la paridad cuando el trámite se volvía más complejo.

A pesar de que el plantel patrio dispuso de muchas chances para convertir, la escuadra europea jugó un gran partido y resistió los embates. Nicolás Alonzo anotó los tantos argentinos, mientras que Elia Cardella y Andrea Tognetti marcaron para el seleccionado rival.

Con esta igualdad, los juveniles nacionales lograron acomodarse en la tabla general para encarar la siguiente ronda de la competencia internacional. El seleccionado cumplió el objetivo inicial y aguarda por su rival en la fase de cruces directos del certamen.

Cómo seguir los partidos

La jornada argentina del martes continuará a las 20 con Las Águilas frente a España. Los encuentros forman parte del seguimiento especial que GRUPO HUARPE realiza desde Asunción durante el Mundial.

Los partidos podrán verse a través del canal oficial de Huarpe TV en Kick, con la transmisión, la previa y el seguimiento de las selecciones argentinas. La cobertura exclusiva de DIARIO HUARPE continuará además desde Paraguay con el enviado especial Maximiliano Maldonado.