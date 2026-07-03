Argentina sufrió hasta el final, venció a Cabo Verde y avanzó a octavos

La Selección argentina tuvo que luchar más de lo esperado para mantener vivo el sueño del bicampeonato. En un partido cargado de emociones, el equipo de Lionel Scaloni derrotó 3-2 a Cabo Verde tras el alargue y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Ahora, enfrentará a Egipto.

El vigente campeón del mundo abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo con una definición magistral de Lionel Messi. El capitán controló un largo pase de Lisandro Martínez dentro del área y sacó un potente remate para vencer a Vozinha y establecer el 1-0. Además, el rosarino llegó a los 20 goles en Copas del Mundo y amplió su récord como máximo goleador histórico del certamen.

Sin embargo, la revelación africana volvió a demostrar por qué sorprendió al mundo en este Mundial. A los 59 minutos, Deroy Duarte aprovechó una acción ofensiva para igualar el marcador y llevar incertidumbre al conjunto argentino.

Como la igualdad no se rompió en el tiempo reglamentario, el partido se extendió al alargue. Allí, Lisandro Martínez apareció rápidamente para devolverle la ventaja a la Albiceleste con el 2-1, pero cuando parecía que la clasificación estaba asegurada, Sidny Cabral firmó una verdadera obra de arte con un remate al ángulo que significó el 2-2 y obligó a un cierre dramático.

Cuando todo indicaba que la definición se resolvería desde el punto penal, Argentina encontró el desahogo en la última acción del encuentro. Tras un córner, Cristian "Cuti" Romero ganó de cabeza dentro del área y marcó el 3-2 definitivo para desatar el festejo de los miles de hinchas presentes en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con mucho sufrimiento, la Scaloneta dejó en el camino a un rival que estuvo muy cerca de dar el gran golpe del torneo y ahora se enfocará en el próximo desafío. En los octavos de final, Argentina enfrentará a Egipto el próximo martes, desde las 13, en busca de un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026.